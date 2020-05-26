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#Провінція - Jerry Heil написала сатирическую песню

26 мая 2020, 20:02

Украинская певица Jerry Heil представила новую уникальную песню - #Провінція, в которую не смогла не добавить немного сарказма.

Jerry Heil
Jerry Heil

Украинская певица Jerry Heil спела новую песню #Провінція, и заинтриговала конкурсом. В песне, которую она назвала продолжением от #Вільнакаса Jerry Heil не только прибавила сарказма, но и зашифровала части пословиц.

Первое лирик-видео с сюрпризом на втором куплете появилось на YouTube певицы.

"Трек #Провінція - продолжение истории девушки из песни #Вільнакаса. Героиня - простая девушка, с простого города, с простыми ценностями, но большими амбициями. Она влюблена в него, он он - в нее. Но это треугольник, где третья - его мама.Это лирик-видео сделано для более легкого изучения слов! Но в видео пропущено бридж, где я зашифровала два украинских пословицы о невестке и свекрови! Кто первый воссоздает ПОЛНЫЙ ТЕКСТ ПЕСНИ в комментариях - то супер внимательный молодец! Жду вас в тикток и инстасториз! Обнимаю всех, кому зашло и кто распространяет! Люблю, Jerry Heil", - подписала она песню.

По сюжету - история проста, и сложная, как наши будни, а героиня пытается разобраться и выплыть из многих проблем.

#Провінція - Jerry Heil смотреть онлайн новый клип (лирик видео):

#Провінція - Jerry Heil - текст песни

1 куплет

303 номер маршрутки Київ-Васильків,

 ааа-аааааа і метро її несло подалі від батьків,

а-а маленька чорна сукня? Ні! Велике чорне худі ,

Велике добре серце, але маленькі груди,

Приданого мінімум та максимум амбіцій,

І вже у тому віці.. Але.. Одне але...

Припев

Ау-Ау-Ау... Викликайте швидку, викликайте поліцію.

його мама не хоче невістку таку.. Ау-Ау та ще із провінції,

Ау-Ау-Ау... Викликайте швидку, викликайте поліцію.

його мама не хоче невістку таку.. Ау-Ау та ще із провінції.

2 куплет

303 рази хотіла догодити їй, аааа-аааа,

але двом годити не умів мужчина мій...

А-а велика біла сукня - Я від нього вже нікуди.

Велике добре серце, але маленькі груди,

Приданого мінімум та максимум амбіцій,

І вже у тому віці.. Але.. Одне але...

Припев

Ау-ау-ау

Свекрусі невістка – як у горлі кістка

Ау-ау-ау

Невістці свекруха – як від лева муха

Припев 2 р

Напомним, что на днях самая эпатажная участница Від пацанки до панянки 2020 Вика Кошутина выпустила провокационную песню.

Jerry Heil новости шоу бизнеса клип
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