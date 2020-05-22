Самая эпатажная участница Від пацанки до панянки выпустила песню

Від пацанки до панянки Вика Кошутина / Пресс-служба

До того, как Вика Кошутина по прозвищу #Синяк попала на проект Від пацанки до панянки на Новом канале, она зарабатывала на жизнь, оказывая интимные услуги в интернете. После проекта девушка отказалась от нелегального вида заработка. Вика занялась вокалом и всерьез планирует стать известной певицей. На днях она выпустила хип-хоп-трек Pussy Boy.

"На проекте я шутила, что мечтаю собирать стадионы. В каждой шутке есть доля правды. После реалити обрела смысл жизни в музыке. Сама пишу тексты. Хочу выступать, мне нравится петь. Нашла студию, где записала трек. Думаю, у меня получится собирать стадионы лучше, чем у Monatikа (смеется). Моя музыка, конечно, не для леди в классическом понимании. С другой стороны, я и не Моцарт. Вокал меня мотивирует и вдохновляет, а еще позволяет зарабатывать легально", – рассказывает Вика.

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Виктория Кошутина / Instagram

Когда вышла песня, поклонники засыпали Вику комплиментами, пророча ей блестящую карьеру певицы. Трек можно послушать в интернете.

Смогут ли фанаты услышать голос Кошутиной по радио, и когда ждать первый клип – эти детали девушка не раскрывает.

Какой стала Вика Кошутина после участия в проекте, можно будет увидеть в понедельник, 25 мая, в 19:00 на Новом канале. Девушка приедет на выпускной бал Школы леди, чтобы поддержать участниц реалити Від пацанки до панянки на Новом Канале.