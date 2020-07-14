Тело Найи Риверы нашли в озере - что показала экспертиза

Найя Ривера / Instagram

Актриса Найя Ривера пропала во время купания с сыном на озере недалеко от Лос-Анджелеса. Спустя почти неделю утром 13 июля спасателям удалось найти тело актрисы в озере Пиру штата Калифорния.

ПОлиция собрала улики, и была проведена экспертиза, сообщает BBC.

После экспертизы полиция подтвердила, что тело принадлежит звезде Найе Ривере. На это указывали физические характеристики и остатки одежды.

Более того, был определен ненасильственный характер смерти Найи Риверы - причина ее смерти - несчастный случай.

Полиция предполагает, что катер, который арендовали для прогулки звезда сериала Хор с 4-летним сыном Джози, унесло течением. Ная Ривера спасла малыша, вернув его на судно, но не имела достаточно энергии, чтобы спастись самой. Дело в том, что в озере Пиру после обеда часто появляются мощные подводные течения, которые могли повлечь несчастный случай.

Напомним, что Найя Ривера пропала 8 июля во время купания с сыном в озере. Ребенка нашли в лодке, а женщину так и не обнаружили. Тогда заговорили о смерти актрисы.