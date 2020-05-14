Ник Кордеро вышел из комы после ампутации ноги

Жена звезды Бродвея Ника Кордеро Аманда Клутс объявила, что ее муж проснулся после комы.
Аманда Клутс обрадовала поклонников их семьи тем, что ее муж Ник Кордеро вышел из комы. Об этом она написала в Instagram, и опубликовала сторис.
Причем, в сторис показала новости на CNN и подтвердила, что это не фейк.
"Одна из моих любимых фотографий Ника из нашего медового месяца в Италии! У нас были отличные новости этим утром. Ник начинает следовать командам и отслеживает движения!!!!! Он очень слаб, поэтому даже просто открыть глаза - это борьба, но это происходит. Он начинает просыпаться! Мы еще не "вышли из лесу", все еще есть проблемы с другими вещами, но эта новость сегодня о его психическом статусе - победа !!", - написала она 11 мая.
Уже через пару дней она подтвердила свои слова постом в сторис.
"Папочка, проснулся! Ура! Папочка проснулся", - подписала она свое обращение.
Теперь Аманда публикует в сторис видео фанатов, которые эмоционально реагируют на хорошую весть и присылают свои поздравления.
Напомним, Ник Кордеро попал в больницу с подозрением на коронавирус 30 марта. Через сутки его подключили к аппарату ИВЛ. Тест на коронавирус был положительный, актеру становилось все хуже. Из-за болезни в его ноге образовались тромбы. В итоге, врачи решили ампутировать конечность.
Ранее коронавирус обнаружили у уругвайского футболиста, который играет в итальянском клубе.