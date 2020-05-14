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Ник Кордеро вышел из комы после ампутации ноги

14 мая 2020, 14:26

Жена звезды Бродвея Ника Кордеро Аманда Клутс объявила, что ее муж проснулся после комы.

Ник Кордеро
Ник Кордеро / Instagram

Аманда Клутс обрадовала поклонников их семьи тем, что ее муж Ник Кордеро вышел из комы. Об этом она написала в Instagram, и опубликовала сторис.

Причем, в сторис показала новости на CNN и подтвердила, что это не фейк.

"Одна из моих любимых фотографий Ника из нашего медового месяца в Италии! У нас были отличные новости этим утром. Ник начинает следовать командам и отслеживает движения!!!!! Он очень слаб, поэтому даже просто открыть глаза - это борьба, но это происходит. Он начинает просыпаться! Мы еще не "вышли из лесу", все еще есть проблемы с другими вещами, но эта новость сегодня о его психическом статусе - победа !!", - написала она 11 мая.

Уже через пару дней она подтвердила свои слова постом в сторис.

"Папочка, проснулся! Ура! Папочка проснулся", - подписала она свое обращение.

Теперь Аманда публикует в сторис видео фанатов, которые эмоционально реагируют на хорошую весть и присылают свои поздравления.

Ник Кордеро
Ник Кордеро / Instagram

Напомним, Ник Кордеро попал в больницу с подозрением на коронавирус 30 марта. Через сутки его подключили к аппарату ИВЛ. Тест на коронавирус был положительный, актеру становилось все хуже. Из-за болезни в его ноге образовались тромбы. В итоге, врачи решили ампутировать конечность. 

Ранее коронавирус обнаружили у уругвайского футболиста, который играет в итальянском клубе.

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