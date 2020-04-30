Умерла Нина Кирсо - причины смерти и болезнь солистки Фристайл

Нино Кирсо / Instagram

Нина Кирсо умерла в Полтаве в больнице после тяжелого востановления из-за инсульта в 2018 году. Несмотря на улучшение состояния Нины Кирсо, она умерла 30 апреля 2020 года.

"Час назад не стало моей любимой сестренки… Прошу молиться о рабе Божьей Нине", - написала сестра Нины Кирсо в Facebook.

Пока что Алла Кирсо молчит о причине смерти Нино Кирсо. Два года Нину Кирсо лечили от инсульта, который случился в 2018 году.

Нина Кирсо - биография

Нина Кирсо родилась 4 августа 1963 года, ее семья была достаточно музыкальной - отец играл на Аккордеоне профессионально, а мать пела. В 7 лет Нина Кирсо пошла в музыкальную школу. Несмотря на успехи в музыкальной сфере, она решила поступить в строительный институт и стала дипломированным инженером. Но она присоединилась к группе Олимпия Анатолия Розанова.

В 1988 году состав Олимпии поменялся, и она стала называться Фристайл.

В первые годы фронтменом группы был Вадим Казаченко, но в 1991 году он покинул коллектив, начав сольную музыкальную деятельность. Нина Кирсо принимала участие в записи всех девяти альбомах группы. Весь женский репертуар коллектива - это песни, исполненные Ниной. Самые известные из них: Кораблик любви, С днем рожденья, мама, Цветет калина, Я тебе не верю, Три сосны, Фонари, Белая береза (дуэт с С.Дубровиным), Ты ни в чем не виноват.

Нина Кирсо - Фристайл / Instagram

Нина Кирсо - семья

Нина Кирсо вышла замуж за Анатолия Розанова - для него это был второй брак, и он был старше ее на 9 лет. Она воспитывала дочь Анатолия от первого брака, а в 1988 году у них родился сын Максим.

Повзрослев, он стал выступать вместе с родителями.

Нина Кирсо - болезнь

Нине Кирсо стало плохо 1 июня 2018 года. У нее случилсось кровоизлияние в мозг, и 2 июня ей слелали операцию. Хоть жизнь Нины Кирсо удалось спасти, она впала в кому до 2019 года. В начале мая 2019 года родные сообщили, что она вышла из комы. Однако состояние ее не улучшилось. Близкие информировали, что у Нины Кирсо открылись глаза, но она пребывала в кататоническом состоянии.

Нина Кирсо - дискография

1994 — Грош цена тебе;

1995 — Желтые розы;

1995 — Белая акация;

1995 — Прощай навеки, последняя любовь;

1995 — Больно мне, больно;

1995 — Ах, какая женщина;

1997 — Цветет калина;

1997 — Кораблик любви;

1997 — Черемуха;

2001 — Звездный дождь;

2002 — Фристайл.

Фристайл Кораблик любви смотреть онлайн клип:

Напомним, 8 августа Группа Фристайл начала гастроли впервые после инсульта Кирсо - солистке Нине Кирсо нашли замену в группе.