Игорь Крутой отменил фестиваль Новая волна 2020

Игорь Крутой отменил Новую Волну 2020 / 4eva.ru

Создатель фестиваля Новая Волна Игорь Крутой отменил мероприятие на 2020 год из-за коронавируса. В этом году музыкальный конкурс Новая Волна 2020 должен был пройти в Казани.

Продюсер и композитор Игорь Яковлевич Крутой сообщил об отмене мероприятия, пишет КП.ру.

"Дорогие друзья! Мы очень надеялись, что в конце августа у нас получится провести Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2020 в Казани. Но, к сожалению, мировая пандемия коронавируса и все те ограничения, которые сохраняются во многих странах, изменили наши планы…" - обратился к поклонникам Игорь Крутой.

Он признался, что организаторы 2 месяца отслеживали ситуацию, и ожидали полного открытия всех культурных заведений, чтобы точно провести Новую волну.

"Международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки Новая волна 2020, проведение которого планировалось с 21 по 28 августа в Казани, отменен по причине нестабильной эпидемиологической ситуации на территории России и в мире, - подтверждает слова Крутого пресс-служба конкурса.Читайте такжеAtlas Weekend Days 2020 - что будет на концерте вместо фестиваля

Организаторы также объяснили, что из-за пандемии коронавируса, не смогут пригласить иностранных участников на фестиваль.

"Мы со всей ответственностью заботимся о здоровье и жизни десятков артистов, сотнях человек творческих коллективов и технических служб, тысячах зрителей в зале, которые собирались посетить наши концерты в New Wave Hall в течение восьми дней.Из-за закрытия мировых границ мы не сможем пригласить иностранных звёзд и талантливых конкурсантов из других стран, чьё участие на протяжении 18 лет придаёт Новой волне признанный всеми статус международного конкурса. Поэтому организатором Новой волны, компанией АРС, было принято решение отказаться в этом году от проведения музыкального праздника, а также всех концертов и мероприятий в рамках конкурса", - уточнил Игорь Крутой.

Игорь Крутой объявил, что фестиваль переносится на Новую волну 2021 - на следующий год. Пока что неизвестно, что будет с билетами, которые уже были куплены на Новую волну 2020.

В Украине Atlas Weekend 2020 перенесли на 2021 год с сохранением всех хэдлайнеров и всех билетов, купленных на 2020 год.