Бузову признали плагиаторшой через суд

Оля Бузова / Instagram

Российские певицы Ольга Бузова и Настя Кудри провалили попытку засудить композитора, который обвинил их в плагиате. Московский суд признал певиц плагиаторками.

Ольга Бузова и Настя Кудри проиграли суд о плагиате DJ Tivoli, у которого украли песню в 2017 году, пишет телеграм-канал Mash.

Противостояние из-за плагиала началось в 2017-м. Тогда вышел клип Бузовой и Кудри Нам будет жарко.

Неожиданно для жевушек, в этой незатейливой песенке композитор Алексей Парфенов (он же DJ Tivoli), узнал свое произведение, написанное еще в 2014 году. Tivoli рассылал песню по звукозаписывающим компаниям, но кто-то нарушил авторские права и законы России, предоставив работу Парфенова Бузовой и Кудри. В начале 2019 года Алексей Парфенов подал иск, обвинив дам в плагиате.

Нам будет жарко Ольга Бузова и Наталия Кудри смотреть онлайн:

Опять-таки неожиданно разбирательства затянулись - Бузова и Кудри подали встречный иск, обвинив мужчину в краже своей музыки.

К делу привлекли специалистов из Московской консерватории. Их вердикт оказался однозначным: трек Нам будет жарко — это украденная музыка.

В итоге арбитражный суд взыскал с компании Бузовой и Насти Кудри 738 тысяч рублей, которые они должны выплатить композитору.