Onuka родила - назвали пол, имя и показали фото ребенка

Onuka родила / Instagram

Фронтвумен Onuka Наталья Жижченко родила сына, которого назвали Саша.

Об этом она похвасталась в своем Instagram, опубликовав фото до родов.

"Сьогодні нас вже четверо", - написала она.

На фото они позируют с мужем The Maneken и собакой - еще до родов.

Onuka родила / Instagram

"Спасибо за сына", - пишет молодой отец.

"Все для тебя", - ответила ему Наталья.

А вот Евгений Филатов не стал скрываться, и не только назвал имя сына, но и показал первое фото новорожденного.

"Филатов Александр Евгеньевич", - подписал он снимок в родильной палате. Об этом свидетельствует его наряд и фон на фото - кафельные стены и столь строгий наряд традиционно исповедуют на родах.

Также это предполагает, что молодой отце мог присутствовать при родах.

Onuka родила сына - первое фото / Instagram

В комментариях обоих счастливых родителей поклонники и друзья написали массу поздравлений и пожеланий ребенку, маме и папе.

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