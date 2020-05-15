Onuka родила - назвали пол, имя и показали фото ребенка

Фронтвумен проекта Onuka Наталья Жижченко родила и поделилась с поклонниками подробностями своей радости.
Фронтвумен Onuka Наталья Жижченко родила сына, которого назвали Саша.
Об этом она похвасталась в своем Instagram, опубликовав фото до родов.
"Сьогодні нас вже четверо", - написала она.
На фото они позируют с мужем The Maneken и собакой - еще до родов.
"Спасибо за сына", - пишет молодой отец.
"Все для тебя", - ответила ему Наталья.
А вот Евгений Филатов не стал скрываться, и не только назвал имя сына, но и показал первое фото новорожденного.
"Филатов Александр Евгеньевич", - подписал он снимок в родильной палате. Об этом свидетельствует его наряд и фон на фото - кафельные стены и столь строгий наряд традиционно исповедуют на родах.
Также это предполагает, что молодой отце мог присутствовать при родах.
В комментариях обоих счастливых родителей поклонники и друзья написали массу поздравлений и пожеланий ребенку, маме и папе.
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