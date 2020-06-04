Орбит без сахара - Оля Бузова записала новый сингл

Оля Бузова записала новую песню с подозрительно знакомым названием Орбит без сахара, которую впервые анонсировала еще весной 2020.
Российская певица Ольга Бузова представила новый трек - Орбит без сахара, в котором, однако не та лирика, к которой мы привыкли у Сплин.
Ольга бузова представила новую песню - Орбит без сахара на всех платформах в сети.
"Наконец-то этот день настал. Ловите мой новый хит Орбит без сахара на всех музыкальных площадках. Танцуйте, зажигайте и снимайте видео под него в сторис и в тикток. Буду вас лайкать", - обещает она.
Песня, у которой кроме названия нет ничего общего с группой Сплин вышла на лейбле Archer.
Орбит без сахара Оля Бузова слушать онлайн новую песню:
Оля Бузова Орбит без сахара - Текст песни
На тебя могу долго смотреть
И походу мы вместе навек
Якоря бросим в спальный район
И разлука нас там не найдет
А в отражении твоих шрамов я
Покуда сердце мое бьется
Бежим по линии, назад нельзя
Скрестили то, что невозможно
Я жую Орбит без сахара
Тащусь от твоего запаха
Связало нас одеялками
И эта ночь будет жаркая
Я жую Орбит без сахара
Тащусь от твоего запаха
Связало нас одеялками
И эта ночь будет жаркая
И эта ночь будет жаркая
И эта ночь будет жаркая
Мы потушим сигналы в сети
Из окна ночной шум от машин
Темнота и в груди по низам
И во мне ты надолго пропал
А в отражении твоих шрамов я
Покуда сердце мое бьется
Бежим по линии, назад нельзя
Скрестили то, что невозможно
Я жую Орбит без сахара
Тащусь от твоего запаха
Связало нас одеялками
И эта ночь будет жаркая
Я жую Орбит без сахара
Тащусь от твоего запаха
Связало нас одеялками
И эта ночь будет жаркая
И эта ночь будет жаркая
И эта ночь будет жаркая
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