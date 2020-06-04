Орбит без сахара - Оля Бузова записала новый сингл

Оля Бузова / Instagram

Российская певица Ольга Бузова представила новый трек - Орбит без сахара, в котором, однако не та лирика, к которой мы привыкли у Сплин.

Ольга бузова представила новую песню - Орбит без сахара на всех платформах в сети.

"Наконец-то этот день настал. Ловите мой новый хит Орбит без сахара на всех музыкальных площадках. Танцуйте, зажигайте и снимайте видео под него в сторис и в тикток. Буду вас лайкать", - обещает она.

Песня, у которой кроме названия нет ничего общего с группой Сплин вышла на лейбле Archer.

Орбит без сахара Оля Бузова слушать онлайн новую песню:

Оля Бузова Орбит без сахара - Текст песни

На тебя могу долго смотреть

И походу мы вместе навек

Якоря бросим в спальный район

И разлука нас там не найдет

А в отражении твоих шрамов я

Покуда сердце мое бьется

Бежим по линии, назад нельзя

Скрестили то, что невозможно

Я жую Орбит без сахара

Тащусь от твоего запаха

Связало нас одеялками

И эта ночь будет жаркая

Я жую Орбит без сахара

Тащусь от твоего запаха

Связало нас одеялками

И эта ночь будет жаркая

И эта ночь будет жаркая

И эта ночь будет жаркая

Мы потушим сигналы в сети

Из окна ночной шум от машин

Темнота и в груди по низам

И во мне ты надолго пропал

А в отражении твоих шрамов я

Покуда сердце мое бьется

Бежим по линии, назад нельзя

Скрестили то, что невозможно

Я жую Орбит без сахара

Тащусь от твоего запаха

Связало нас одеялками

И эта ночь будет жаркая

Я жую Орбит без сахара

Тащусь от твоего запаха

Связало нас одеялками

И эта ночь будет жаркая

И эта ночь будет жаркая

И эта ночь будет жаркая

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