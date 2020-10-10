"Орешки что надо": Леся Никитюк впечатлила Сеть шикарными формами

Украинская телеведущая Леся Никитюк решила сделать поклонникам сюрприз и показать облачко в форме сердечка, на фоне которого она позировала в крошечном бикини.
Леся Никитюк побаловала поклонников снимком необычного облака в форме сердечка, которое она увидела на отдыхе.
Леся Никитюк мимоходом показала невероятные формы в откровенном купальнике, позируя на фоне необычного облачка в Instagram.
"Шерон Стоун. Молодые годы. Найдите в небе сердечко, и поставьте его мне в комментариях! Я поставлю взамен", - пишет Никитюк
На фото она обратила внимание на свою новую шляпку, пока поклонники рассматривали ее совершенную фигуру на пикантном фото.
На снимке Леся Никитюк в черном крошечном бикини повернулась в полуоборота к фотографу, и продемонстрировала стройную точеную фигурку, соблазнительную грудь и сексуальные ягодицы, которые, как заметили поклонники, совершенно не скрыты крошечными трусиками.
"В таких трусах удобно ставить уколы.",
"После этих фото остается приятное послепопие",
"Орешки что надо!", "Капелюх зразу і не побачиш"
"Ох и дупка", "Сочна",
"Ой-йо-йой, Дуже сексуальна, я б сказала апетитна", "Леся яка ти чудесна тіло супер ти просто неповторна".
Ранее Настя Каменских показала грудь на развратном утреннем фото и порадовала поклонников.