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"Оргазмируй, вовчиця": Полякова заставила Сумскую делать пошлости

14 мая 2020, 19:31

Оля Полякова пригласила на прямую трансляцию для игры в "правду или действие" Ольгу Сумскую, над которой без зазрения совести поиздевалась.

Оля Полякова
Оля Полякова / https://www.instagram.com/polyakovamusic/

Украинская певица Оля Полякова сыграла с Ольгой Сумской в игру в "правда, или действие". Как принято у певицы, на трансляции в Instagram она зовет своих друзей и подруг, и они жестко прикалываются друг над другом, заставляя делать разные вещи.

Ольга и Ольга не только обсуждали расставание Сумкой с ее первым мужем, который в свое время хватался за топор, когда к его жене приходил нынешний муж, но и обсуждали маленькие женские секретики.

Оля Полякова попросила Ольгу Сумскую изобразить оргазмирующую волчицу.

"Так, время вспомнить твои этюды, как ты училась в своем театральном ВУЗе и изображала там животных. Помнишь? Читайте также"Убирайте детей от экранов": Полякова вызвала Андре Тана на дуэльСейчас ты будешь копировать волчицу, а я буду давать тебе задания - что ты должна делать. Значит так, Оля-волчица - покажи, каким был твой последний оргазм. Ну давай, оргазмируй вовчиця", - сказала Полякова.

"Вот, я знала, что ты что-то придумаешь, блин! Я уже и не помню, йопересете - когда был бурный, понимешь?", - ответила Сумская.

"Оргазмируй давай. Представь -  ты волчица, и у тебя бурный оргазм. Ты увидела волка, у тебя год ничего не было, у тебя 1 раз", - подбодрила ее Полякова.

Когда Сумская выполнила задание, она отметила, что "быстро все произошло".

Ольга Сумская изображает бурный оргазм смотреть онлайн видео:

Напомним, Оля Полякова на карантине каждый день приглашает своих знаменитых друзей на вечерний эфир поиграть в "правду или действие".

Оля Полякова Ольга Сумская новости шоу бизнеса
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