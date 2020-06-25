"Привет Шмыгалю!": В Николаевской области банда бесчинствует на дороге и угрожала жизни певицы

На певицу Navka напали по дороге на съемки / Pixabay

Украинская певица Navka отложила съемки клипа из-за фатального ЧП буквально на дороге в Николаевской области из-за наглого вооруженного нападения на их авто.

Ночью на 25 июня певица Navka ехала снимать клип под Николаевом, и пережила минуты ужаса, когда большая группа людей силой остановила их авто, и попыталась ограбить. Свою историю она рассказала в своем Facebook.

Инцидент произошел около двух часов ночи в Николаевской области Новоодесского района на автодороге Николаев-Благовещенское. Нападавшие подбросили неизвестный железный предмет под шины автомобиля певицы и после вынужденной остановки пытались напасть на съемочную команду.

"На нас совершили разбойное нападение ... Ночью по дороге к съемочной площадке, мы попали в засаду к бандитам.К счастью, мы все живые здоровые благодаря ребятам из нашей команды, которые сразу поняли, в чем дело и смогли дать отпор нападавшим. Пострадало наше авто. Заявление в Патрульная полиция Николаевской области Новоодесского района написаны. Ждем от них ответа. Сейчас занимаемся переносом съемок, поэтому подробности - позже.", - пишет она в Facebook.

Navka / facebook.com/maryna.tym

В комментарии ТСН она добавила, что под машину был подброшен железный предмет, а если бы не изучавшие боевые искусства мужчины, им было бы несладко. И то, певица чувствовала реальную угрозу жизни.

"Я реально чувствовала угрозу, во-первых железный предмет был подброшен намеренно, а во-вторых нас начала окружать незнакомая группа людей, которые начали размещаться с обеих сторон нашего авто. Нам повезло, что с нами был актер, который владеет кикбоксингом, а также наш партнер видео-продакшена Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших. После этого я вызвала полицию", - сказала она.

На заправке рядом сообщили, что это уже 5 ограбление за день.

"Девушки, я хочу вам сказать, никогда не едьте одни ночью, потому что такая ситуация может произойти с каждым, если бы не моя команда и мужчины в машине, я не знаю, что бы было. Я реально начала прятать кошелек, документы и все важные вещи. Наша машина была полностью наполнена дорогой съемочной техникой. Я хочу чтобы эта ситуация получила огласку! Я никому не могу пожелать ощутить это на себе и не хочу, чтобы это случилось с кем-то еще", - обратилась певица к украинцам.

В комментариях под ее постом люди обурилися.

"Фігасє. Співчуваю", "Халепа", "Жах", "Ого", "Добре, що змогли захиститися, тепер цікаво як поліція працюватиме.", "Прямо на дорозі зупинили авто???", "Хлопці ..якщо ви думаєте що південь України то дорога на Новоселицю, сильно помиляєтесь", "90-е возвращаются", "Маринко, будьте обережні", "Бережіть себе!!", "Тримайтеся і нехай завжди береже всіх вас Господь", "Гарно, що все гаразд з вами, нехай щастить тобі Марійко в твоїх креативних задумах! Особливо в дорозі!", "Привіт Шмигалю, у котрого немає питань до МВС!", "Капець", "Ого а что именно случилось? Напиши плиз чтоб других людей предостеречь от подобного", - пишут в комментариях.

Ранее киевские журналисты разоблачили хитрую схему мошенничества, на которую слишком легко попасть и потерять свои деньги.