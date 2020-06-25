УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Привет Шмыгалю!": В Николаевской области банда бесчинствует на дороге и угрожала жизни певицы

Украинская певица Navka сообщила ужасную новость, о том, что под Николаевом на ее съемочную группу устроили налет прямо на дороге.

25 июня 2020, 17:58
На певицу Navka напали по дороге на съемки
На певицу Navka напали по дороге на съемки / Pixabay

Украинская певица Navka отложила съемки клипа из-за фатального ЧП буквально на дороге в Николаевской области из-за наглого вооруженного нападения на их авто.

Ночью на 25 июня певица Navka ехала снимать клип под Николаевом, и пережила минуты ужаса, когда большая группа людей силой остановила их авто, и попыталась ограбить. Свою историю она рассказала в своем Facebook.

Инцидент произошел около двух часов ночи в Николаевской области Новоодесского района на автодороге Николаев-Благовещенское. Нападавшие подбросили неизвестный железный предмет под шины автомобиля певицы и после вынужденной остановки пытались напасть на съемочную команду.

"На нас совершили разбойное нападение ... Ночью по дороге к съемочной площадке, мы попали в засаду к бандитам.К счастью, мы все живые здоровые благодаря ребятам из нашей команды, которые сразу поняли, в чем дело и смогли дать отпор нападавшим. Пострадало наше авто. Заявление в Патрульная полиция Николаевской области Новоодесского района написаны. Ждем от них ответа. Сейчас занимаемся переносом съемок, поэтому подробности - позже.", - пишет она в Facebook.

Navka
Navka / facebook.com/maryna.tym

В комментарии ТСН она добавила, что под машину был подброшен железный предмет, а если бы не изучавшие боевые искусства мужчины, им было бы несладко. И то, певица чувствовала реальную угрозу жизни.

"Я реально чувствовала угрозу, во-первых железный предмет был подброшен намеренно, а во-вторых нас начала окружать незнакомая группа людей, которые начали размещаться с обеих сторон нашего авто. Нам повезло, что с нами был актер, который владеет кикбоксингом, а также наш партнер видео-продакшена Иоанн Зенков, который имеет черный пояс по каратэ. Ребята быстро сориентировались и смогли отбиться от нападавших. После этого я вызвала полицию", - сказала она.

На заправке рядом сообщили, что это уже 5 ограбление за день.

"Девушки, я хочу вам сказать, никогда не едьте одни ночью, потому что такая ситуация может произойти с каждым, если бы не моя команда и мужчины в машине, я не знаю, что бы было. Я реально начала прятать кошелек, документы и все важные вещи. Наша машина была полностью наполнена дорогой съемочной техникой. Я хочу чтобы эта ситуация получила огласку! Я никому не могу пожелать ощутить это на себе и не хочу, чтобы это случилось с кем-то еще", - обратилась певица к украинцам.

В комментариях под ее постом люди обурилися.

"Фігасє. Співчуваю", "Халепа", "Жах", "Ого", "Добре, що змогли захиститися, тепер цікаво як поліція працюватиме.", "Прямо на дорозі зупинили авто???", "Хлопці ..якщо ви думаєте що південь України то дорога на Новоселицю, сильно помиляєтесь", "90-е возвращаются", "Маринко, будьте обережні", "Бережіть себе!!", "Тримайтеся і нехай завжди береже всіх вас Господь", "Гарно, що все гаразд з вами, нехай щастить тобі Марійко в твоїх креативних задумах! Особливо в дорозі!", "Привіт Шмигалю, у котрого немає питань до МВС!", "Капець", "Ого а что именно случилось? Напиши плиз чтоб других людей предостеречь от подобного", - пишут в комментариях.

Ранее киевские журналисты разоблачили хитрую схему мошенничества, на которую слишком легко попасть и потерять свои деньги.

Николаевская область новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «"Привет Шмыгалю!": В Николаевской области банда бесчинствует на дороге и угрожала жизни певицы». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
google news Главред в Google News telegram Главред в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

18:09
"Режим сохранения жизни": Шмыгаль рассказал, до каких пор в Украине продлится карантин
18:00
Будапешт поставил Киеву условия для разблокирования комиссии Украина-НАТО Видео
17:58
"Привет Шмыгалю!": В Николаевской области банда бесчинствует на дороге и угрожала жизни певицы
17:32
У сына Лукашенко нашли 840$ млн в Швейцарии: лидер Беларуси намерен поговорить с Путиным
17:23
Ребенку 1 месяц: умения, особенности, привычки
17:17
"Гестапо русского рейха": известного украинского журналиста объявили в международный розыск
17:10
Ветер Любви 2020 - что было в 99 и 100 серии 25-06-2020 Видео
17:01
Почему перед Третьяковой нужно снять шляпу мнение
16:53
Ужесточение карантина: Шмыгаль припугнул украинцев штрафами Видео
16:40
Зверски избил до крови: в Киеве 6-летнего мальчика пытался убить его пьяный крестный Видео
16:35
"Поставь меня на место!" Тина Канделаки рассказала о домогательствах Саакашвили
16:00
В Украине Utz "поборет" дожди – синоптик Видео
15:57
Сербский министр оскандалился заявлением о "бандеровцах – пособниках нацистов"
15:52
Ксения Собчак сломала нос и перенесла срочную операцию
15:39
Гороскоп всех знаков Зодиака на 26 июня: "убийство" отношений и материальный успех Видео
15:23
Отмена самоизоляции для въезжающих из Крыма и Донбасса: главное условие проезда
15:13
Куда можно выехать из Украины во время карантина: в ряде стран на границе нет ограничений
15:12
Кабмин назначил нового и.о. министра образования и науки Видео
15:08
Вакцинация от COVID-19: стало известно, сколько украинцев готовы сделать прививку
15:07
Разоблачили самую наглую схему мошенников - кому ни в коем случае нельзя доверять
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять