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Назвали место и время похорон Мирослава Скорика и даты прощания

2 июня 2020, 12:32

Родственники и близкие Мирослава Скорика определились с церемонией прощания и погребения знаменитого композитора.

Мирослав Скорик
Когда и где похоронят Мирослава Скорика / УНИАН

Украинский композитор Мирослав Скорик умер 1 июня в Киеве. Родственники и близкие Мирослава Михайловича Скорика назначили дни прощания и похорон - который пройдет во Львове.

О том, когда можно попрощаться с Мирославом Скориком, и когда похороны, пишет Радио Свобода со ссылкой на концертное агентство UKRArtists.

Прощание с Мирославом Скориком пройдет в 2 городах - в КИеве и во Львове, а похоронят его во Львове, на следующий день после церемонии прощания.

В Киеве церемония прощания пройдет в 11:30 в Патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ (метро Левобережная).

Во Львове с Мирославом Скориком будут прощаться на следующий день - в четверг, 4 июня, в Соборе Святого Юра, тоже в 11:30.

Похороны с траурной процессией будут во Львове 5 июня. Место похорон - Лычаковское кладбище.

Напомним, Мирослав Скорик был руководителем Национальной оперы Украины, членом-корреспондентом Академии искусств Украины, профессором, кандидатом искусствоведения, заведующим кафедры композиции Львовской национальной музыкальной академии имени Н. В. Лысенко, и внучатым племянником Соломии Крушельницкой.

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