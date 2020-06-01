Умер Мирослав Скорик - легендарный украинский композитор

Умер Мирослав Скорик - причина смерти, биография / УНИАН

Умер руководитель Национальной оперы Украины, член-корреспондент Академии искусств Украины, профессор, кандидат искусствоведения, заведующий кафедры композиции Львовской национальной музыкальной академии имени Н. В. Лысенко, внучатый племянник Соломии Крушельницкой Герой Украины Мирослав Скорик. Об этом сообщает главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко в Facebook.

"Отошел в Вечность выдающийся артист и истинный надежный Друг - Мирослав Михаилович Скорик", - написал Анатолий Соловьяненко.

О причинах смерти Мирослава Скорика пока что не сообщается. В июле 2020 ему должно было бы исполниться 82 года.

Мирослав Скорик биография и карьера

Мирослав Скорик родился 13 июля 1938 в семье украинских интеллигентов во Львове. Его мать - Мирослава Михайловича происходила из семьи Охримовичей. Мария-Соломия Охримович-Скорик получила образование в Вене. Бабушка композитора Елена Крушельницкая Охримович была родной сестрой Соломии Крушельницкой. Отец также учился в Венском университете, но не был так связан с музыкой, хотя играл на скрипке - он был ученым историком. Но благодаря именитым родственникам, жизнь Мирослава Скорика была связана с музыкой и Украиной в будущем.

До войны он начал учиться во Львовской музыкальной школе-десятилетке. В 1948 году их семью репрессировали по ложному навету, и отправили в Сибирь. Но там он продолжал изучать музыку. С "чистым паспортом" ему дали вернуться в Украину в 1953 году.

В 1955-1960 годах учился в Львовской государственной консерватории им. Н. В. Лысенко, он играл в студенческом обществе, а в 1963 году начал писать первую серьезную музыку. А уже в 1964 году становится известным вместе с Параджановым - благодаря фильму Тіні забутих предків.

В 1963-1966 годах он начал преподавать композицию во Львовской консерватории, а с 1966 г.. к концу 1980-х годов преподавал композицию в Киевской консерватории.

Потом он покинул СССР, работал и жил в США, в Австралии. Вернулся в Украину в начале 90-х. Он преподавал во Львовском университете, стал руководителей Национальной оперы Украины им. Тараса Шевченка.

Ученики Мирослава Скорика - целая плеяда выдающихся музыкантов и ученых. Кроме того, он написал очень много музыкальных работ - для театра, для кино, для концертов из разных музыкальных инструментов. Также, в 2019 году 81-летний Мирослав Скорик играл на фортепиано Гимн Украины, который исполнила Тина Кароль и Алина Паш на День Независимости.

Мирослав Скорик - семья и родственники

Мирослав Скорик был трижды женат.

Брак с Ларисой Скорик (в девичестве - Кузма) принес им дочь Милану - художницу по ткани. Ьрак проблился что-то около 20 лет.

Когда он искал исполнительницу для песни Не топчите ландышей, ему посоветовали Ларису Кузма. Тогда они и познакомились, а вскоре поженились.

Последний брак композитора - третья жена-журналистка львовского телевидения Адриана Стельмах. С ней композитор тоже прожил около 20 лет. Именно ее он называл вдохновительницей многих своих произведений.

Гимн Украины Мирослав Скорик слушать онлайн исполнение:

Мирослав Скорик - музыка

Музыкотеатральные произведения

опера Моисей (Либретто Б.Стельмаха по И. Франко, 2001)

балеты Каменщики (по И. Франко, 1967), Возвращение Баттерфляй (Скорик-Пуччини)

музыкальная комедия 0: 0 в нашу пользу (либр. Виккерса и А. Каневского, 1969);

Вокально-симфонические произведения

кантаты для хора и симфонического оркестра

Весна - кантата для солистов, хора и симфонического оркестра на стихи И. Франко (1960),

Человек - кантата для солистов, хора и симфонического оркестра на стихи Е. Межелайтиса (1964),

поэма-кантата Гамалея (сл. Т. Шевченко, 2003)

Три украинские свадебные песни для голоса и симфонического оркестра (род. Слова, 1974);

Симфонические произведения

Поэмы

Вальс (1960),

Сильнее смерти (симфоническая поэма, 1963),

1933 (1993),

Воспоминание о Родине (1994)

Гуцульский триптих (сюита для симфонического оркестра, 1965)

концерт для большого симфонического оркестра Карпатский (1972)

Партита № 4 для симфонического оркестра (1974)

24 каприса Паганини

Концерты для инструментов соло с оркестром

3 для фортепиано с оркестром - № 1 (Юношеский, 1977), № 2 (1982), № 3 (1995)

4 для скрипки с оркестром - № 1 (1969), № 2 (1990), № 3 (2001), № 4 (2002)

Мелодия для скрипки с оркестром

Концерт для виолончели с оркестром (1983)

Для камерного оркестра

Сюита (1961)

Партиты № 1 для струнного оркестра (1966), № 2 для камерного оркестра (1970), № 3 для струнного оркестра (1974)

Три фантазии на февральские темы XVI в. из Львовской табулатуры

Диптих (1993)

Камерно-инструментальные произведения

Партита №5 для фортепиано (1975);

Партита № 6 для струнного квартета

Партита № 7 для квинтета духовых

Речитатив и рондо для скрипки, виолончели и фортепиано (1969);

сонаты для скрипки и фортепиано - № 1 (1963), № 2 (1993)

соната для виолончели и фортепиано A-RI-A (1994);

Карпатская рапсодия для скрипки и фортепиано (2004)

Фортепианные произведения

Три танцы для 2-х фортепиано (1995)

Цикл пьес В Карпатах (1959) -

Рондо (1962)

Вариации (1962)

Бурлеска (1964)

Коломыя (1962)

Блюз (1964)

Из детского альбома цикл пьес (Простенькая мелодия, Народный танец, Эстрадная пьеса, Лирник, Шуточная пьеса (1965)

Токката (1979)

6 прелюдий и фуг (1987-1988)

Вокальные произведения

Романсы на сл. Шевченко (1962):

Если бы мне ботинки Зацвела в долине По солнцем хмаронька плывет Ой сяду под домом

Духовный концерт Реквием (в первой редакции Заупокойная, канонические тексты, 1999)

3 псалмы (2003)

Литургия святого Иоанна Златоуста (2005)

Другое

Романсы на слова Т. Шевченко и многочисленные эстрадные песни

Музыка к фильмам

Всего около 40 произведений, но выберем самое известное: