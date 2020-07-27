"Шикарная": похудевшая Каменских в бикини впечатлила фигурой в Турции

Настя Каменских / Instagram

Украинская певица Настя Каменских, которая выступает под псевдонимом NK, похвасталась стройной фируркой в легком купальнике.

Настя Каменских показала откровенное фото в Instagram.

"Rixos Sun Gate - сегодня зажигаем! Солнце, море, музыка - это!", - пишет Настя под фото.

На фото Настя Каменских позирует леопардовом бикини, красиво взмахнув своими кудряшками и демонстрирует стройные формы, не скрытые излишком одежды.

Настя Каменских продемонстрировала длинные ножки и сочные формы, которые едва прикрывает ее купальник.

Поклонникам очень понравилась фигура певицы, и они возмутились, где там кто-то находит у нее признаки беременности или просто живота.

Настя Каменских / Instagram

"Девочка припевочка", "Шикарна фигура Настя у Вас", "Гарненька", "Красива", "Люблю ее", "Купальник", "Фантастическая у Вас фигурка, Настенька!!!", "Крутая", "Пантера негра", "Ну и где Настя беременна хоть не несите чушь", - пишут в комментариях.

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