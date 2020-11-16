Появились подробности состояния Влада Ямы после травмы на Танці з зірками

Влад Яма / Instagram

Вечером 15 ноября на прямом эфире Танців з зірками Влад Яма совершал невероятные поддержки во время танцев с фронтвумен The Hardkiss Юлией Саниной, и сразу после танца отправился в больницу из-за травмы.

Что случилось с Владом Ямой, и какие результаты его поездки к врачам, не было известно до утра следующего дня

Как оказалось, судя по сториз Влада, он повредил палец, но в целом - в порядке.

"Друзья, со мной все в порядке. Обезболивающее, лед. Пришлось сделать снимок. Что-то с пальцем. Бывает", - сообщил Влад в видео, которое записал во время поездки из больницы домой.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - что было в 12 выпуске 15 ноября

Дома Влад Яма показал охлаждающий пакет на руке.

Влад Яма раскрыл свое состояние после травмы на Танці з зірками:

Напомним, что Влад Яма провел неделю за границей, проводя репетиции и решая все свои дела по видеосвязи. Танец с Юлией Саниной он готовил за ночь до четвертьфинала - он прибыл на съемочную площадку, когда все ушли, а в прямом эфире назвал эту ночь незабываемой.

В результате танец с очень крут ыми поддержками получил высокие баллы от судей, но сам Влад Яма срочно покинул шоу и отправился в больницу.