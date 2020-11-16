УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Появились подробности состояния Влада Ямы после травмы на Танці з зірками

16 ноября 2020, 10:33

Украинский хореограф и танцор Влад Яма показал, что травмировал во время танцев с Юлией Саниной на Танцях на 1+1.

Влад Яма
Влад Яма / Instagram

Вечером 15 ноября на прямом эфире Танців з зірками Влад Яма совершал невероятные поддержки во время танцев с фронтвумен The Hardkiss Юлией Саниной, и сразу после танца отправился в больницу из-за травмы.

Что случилось с Владом Ямой, и какие результаты его поездки к врачам, не было известно до утра следующего дня

Как оказалось, судя по сториз Влада, он повредил палец, но в целом - в порядке.

"Друзья, со мной все в порядке. Обезболивающее, лед. Пришлось сделать снимок. Что-то с пальцем. Бывает", - сообщил Влад в видео, которое записал во время поездки из больницы домой.Читайте такжеТанці з зірками 2020 - что было в 12 выпуске 15 ноября

Дома Влад Яма показал охлаждающий пакет на руке.

Влад Яма раскрыл свое состояние после травмы на Танці з зірками:

Напомним, что Влад Яма провел неделю за границей, проводя репетиции и решая все свои дела по видеосвязи. Танец с Юлией Саниной он готовил за ночь до четвертьфинала - он прибыл на съемочную площадку, когда все ушли, а в прямом эфире назвал эту ночь незабываемой.

В результате танец с очень крут ыми поддержками получил высокие баллы от судей, но сам Влад Яма срочно покинул шоу и отправился в больницу.

Влад Яма Танці з зірками новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Появились подробности состояния Влада Ямы после травмы на Танці з зірками». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Названа причина смерти Армена ДжигарханянаНазвана причина смерти Армена Джигарханяна Влад Яма получил травму в прямом эфире шоу Танці з зіркамиВлад Яма получил травму в прямом эфире шоу Танці з зірками Холостячка 2020 - что было в 4 выпуске 13-11-2020: видеоХолостячка 2020 - что было в 4 выпуске 13-11-2020: видео Бывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороныБывшая молодая жена Армена Джигарханяна не пойдет на его похороны "На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом"На Лопес похожа": Могилевская сразила поклонников внешним видом
Следующий материал

Последние новости

11:07
Как забеременеть, если у вас эндометриоз: врач поделилась своим опытом
11:01
Эрдоган собрался отправить турецкую армию в Карабах Видео
10:54
Врач объяснил, что делать при скачках температуры во время COVID-19 Видео
10:49
Прогноз погоды обещает сегодня снег в одной из областей Видео
10:34
В сети произошла утечка данных Capcom: Resident Evil 8, сделки с Google и Sony и многое другое Видео
Реклама
10:33
Появились подробности состояния Влада Ямы после травмы на Танці з зірками Видео
10:27
Коронавирус убил новоизбранного мэра Конотопа - нардеп
10:21
Гороскоп на неделю для женщин: названы счастливицы Видео
10:08
Украине нужно решить, кем заменить Россию мнение
10:02
Украинцев лишат спецпенсий: кто утратит право на выплаты с 2021 года Видео
09:40
Политолог объяснил, почему Украине повезло с результатами выборов в США
09:25
Выборы в Молдове: Зеленский объяснил, чего ждет от победы Санду Видео
09:10
Главный инфекционист США объяснил, нужны ли маски после вакцинации от COVID-19 Видео
09:04
Гороскоп на 16 ноября для всех: сильный дар и обманчивая выгода Видео
08:44
Главный итог карантина выходного дня мнение
08:36
Медик разбил миф об уровне заразности переболевших коронавирусом Видео
08:29
Где в Украине больше всего болеют COVID-19: топ-5 антилидеров по числу зараженных за сутки Видео
08:22
Варенье из айвы с лимоном и орехами: бомбезный рецепт Видео
08:17
Коронавирус в Украине 16 ноября: за сутки - почти 10 тысяч новых больных Видео
08:11
В Армению массово прибывают самолеты с миротворцами из РФ Видео
Реклама
08:06
Болен ли Путин и готовится ли к отставке: политолог оценил шансы
07:41
Make Ukrainka great again: под Киевом на выборах "проголосовали" за Трампа
07:15
Эксперты рассказали, как есть мясо, чтобы не "заработать" рак Видео
07:13
Кто побеждает на выборах в Каменец-Подольском: опубликованы данные экзитпола
06:55
Плохой и еще хуже: каких карантинных сценариев ждать украинцам мнение
06:51
Выборы в Краматорске: самовыдвиженец Гончаренко побеждает действующего мэра
06:33
В моду на зиму 2020 вошли неподражаемые женские дубленки: фото Фото Видео
06:17
Выборы в Молдове: ЦИК опубликовала предварительные результаты
05:56
Крым "уплыл" от Украины навсегда – астролог
05:34
"Что за панталоны?": экс-Серебро шокировала публику нескромным фото
05:28
Зимнее "бабье лето": синоптик удивил аномальным прогнозом на декабрь Видео
04:57
COVID-19 бушует в Украине: врач оценил вероятность итальянского сценария Видео
04:25
Возвращение к нормальной жизни: создатель вакцины от COVID-19 сделал громкое заявление Видео
03:56
Золотой маникюр – самый модный золотистый маникюр на зиму 2020: фото Фото Видео
03:39
Армения потеряла все: эксперт объяснила, как Москва помогла Баку Видео
03:01
Медики придумали новый способ борьбы с распространенным видом рака
02:13
Гороскоп на 17 ноября для всех: сон-предсказание и везуха Видео
01:43
Украинская теннисистка Марта Костюк показала накачанные ягодицы на смелом фото
01:34
Есть группы риска: врач рассказал, кому не поможет вакцина от COVID-19 Видео
00:52
Ученые рассказали, помогут ли тесты на обоняние выявлять COVID-19 Видео
Реклама
00:19
Поздравления с Днем радио, телевидения и связи в прозе, стихах и картинках
15 ноября, воскресенье
23:58
В Китае выявили коронавирус в импортном мясе Видео
23:55
Танці з зірками 2020 12 выпуск: кто прошел в полуфинал Видео
23:36
Врач предостерег о риске смерти из-за антибиотиков при Covid-19 Видео
23:33
Коронавирус в Украине 15 ноября – за сутки поставили почти 10 700 диагнозов COVID-19 Видео
23:20
Влад Яма получил травму в прямом эфире шоу Танці з зірками
23:03
Под Днепром трое малышей погибли во время пожара: жуткие фото Фото
22:55
Танці з зірками 2020 - что было в 12 выпуске 15 ноября Видео
22:46
Есть план "Б": эксперт раскрыл сценарий, как Трамп останется в Белом доме Видео
22:23
Во втором туре выборов зафиксирована рекордно низкая явка
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять