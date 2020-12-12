Принадлежность Крыма, Путин и война с Россией: что Гафт говорил об Украине

Валентин Гафт утверждал, что для него во время российско-украинской войны дорога в Украину закрыта.
Советский и российский актер Валентин Гафт поддерживал официальную точку зрения России касательно военного противостояния Москвы и Киева и называл Крым российской территорией.
В интервью украинскому изданию Гордон актер Валентин Гафт в сентябре 2015 года заявлял, что на территории Украины происходит истребление невинных людей. Аннексированный Россией полуостров он называл российской территорией.
"Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь", - говорил актер, при этом отмечая, что он верит российскому телевидению и президенту Путину.
Однако события в Украине Гафт называл войной россиян и украинцев.
"Какими бы ни были отношения между Россией и Украиной, нельзя было доводить до гибели людей, до уничтожения сел и деревень. Это дикость. К сожалению, человек не всегда бывает человеком, а наоборот – дикарем и уродом. Какой бы ни была советская власть, у нас была настоящая дружба народов, нам в голову не могло прийти, что украинцы и россияне будут воевать друг с другом", - отмечал режиссер.Читайте такжеУмер Валентин Гафт – биография и фильмография актера
До российско-украинского конфликта Гафт ездил в Украину и всегда положительно относился к стране.
"Кто бы тогда поверил, что брат пойдет убивать брата, с которым столько связано", - говорил актер.
Примечательно, Гафт изначально оказался в белом списке российских деятелей культуры, поддержавших Украину в борьбе с агрессией РФ. Впрочем, позже актер заявил, что лучше бы он оказался в черном списке.
В Украину он ехать не собирался, так как между государствами идет война.
"Как можно ехать к людям, с которыми ты воюешь? Это что-то новое. Они говорят: приезжайте, выступайте. А потом? Будем опять вас убивать? Это смешно сейчас – говорить о свободном въезде", - подчеркивал Валентин Гафт.
Валентин Гафт новости
- Знаменитый советский и российский актер Валентин Гафт 12 декабря умер в возрасте 85 лет после продолжительной болезни. В последнее время актер восстанавливался от инсульта, который пережил в августе 2019 года.
- По предварительной информации, Валентин Гафт будет похоронен 15 декабря на аллее деятелей искусств на Троекуровском кладбище. Прощание с актером пройдет в театре Современник.