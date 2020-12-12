Принадлежность Крыма, Путин и война с Россией: что Гафт говорил об Украине

Нам в голову не могло прийти, что украинцы и россияне будут воевать друг с другом - Гафт / УНИАН

Советский и российский актер Валентин Гафт поддерживал официальную точку зрения России касательно военного противостояния Москвы и Киева и называл Крым российской территорией.

В интервью украинскому изданию Гордон актер Валентин Гафт в сентябре 2015 года заявлял, что на территории Украины происходит истребление невинных людей. Аннексированный Россией полуостров он называл российской территорией.

"Крым был отдан вам несправедливо, это российская территория, за нее черт-те сколько боролись, пролили кровь", - говорил актер, при этом отмечая, что он верит российскому телевидению и президенту Путину.

Однако события в Украине Гафт называл войной россиян и украинцев.

"Какими бы ни были отношения между Россией и Украиной, нельзя было доводить до гибели людей, до уничтожения сел и деревень. Это дикость. К сожалению, человек не всегда бывает человеком, а наоборот – дикарем и уродом. Какой бы ни была советская власть, у нас была настоящая дружба народов, нам в голову не могло прийти, что украинцы и россияне будут воевать друг с другом", - отмечал режиссер.Читайте такжеУмер Валентин Гафт – биография и фильмография актера

До российско-украинского конфликта Гафт ездил в Украину и всегда положительно относился к стране.

"Кто бы тогда поверил, что брат пойдет убивать брата, с которым столько связано", - говорил актер.

Примечательно, Гафт изначально оказался в белом списке российских деятелей культуры, поддержавших Украину в борьбе с агрессией РФ. Впрочем, позже актер заявил, что лучше бы он оказался в черном списке.

В Украину он ехать не собирался, так как между государствами идет война.

"Как можно ехать к людям, с которыми ты воюешь? Это что-то новое. Они говорят: приезжайте, выступайте. А потом? Будем опять вас убивать? Это смешно сейчас – говорить о свободном въезде", - подчеркивал Валентин Гафт.

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