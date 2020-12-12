Валентин Гафт умер / 24СМИ

В субботу, 12 декабря, умер знаменитый советский и российский актёр театра и кино, театральный режиссёр, народный артист РСФСР Валентин Гафт. Ему было 85 лет.

О смерти актера сообщила его супруга Ольга Остроумова, сообщает ТАСС. "Да, его не стало. Это сегодня произошло", — сказала супруга актера агентству.

В начале августа Гафт был госпитализирован после инсульта. Позже его перевели в реабилитационный центр.

В сентябре Михаил Левитин — младший, пасынок Валентина Гафта, в беседе с журналистами рассказал, что у актёра после инсульта есть нарушение речи.

Валентин Гафт - биография

Родился в еврейской семье выходцев из Черниговской области г. Прилуки Иосифа Романовича (1907-1969) и Гиты Давыдовны (1908-1993) Гафт, сообщает Википедия.

Учась в школе, начал участвовать в школьных спектаклях. В то же время, никому не признавался в том, что хочет стать артистом. Поступать в театральное училище решил тайком. Документы подал в Щукинское училище и в Школу-студию МХАТ. Случайно, за два дня до экзаменов, Валентин Гафт встретил на улице известного актера Сергея Столярова и попросил "прослушать" его. Столяров хотя и удивился, но не отказал и даже помог советами. В Щукинское училище Валентин Гафт прошёл первый тур, но не прошел второй. Однако в школу-студию МХАТ поступил с первой попытки, сдав экзамен на "отлично".

В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ (мастерская В. А. Топоркова), по окончании дебютировал на сцене Театра им. "Моссовета" (с рекомендациями от Д. Н. Журавлева). Через некоторое время - в театре на Малой Бронной, потом - у А. А. Гончарова в маленьком театре на Спартаковской улице. Настоящие работы начали выходить только в А. Эфроса в Ленкоме.

Дебютировал в кино в 1956 году в фильме "Убийство на улице Данте". С 1969 года - актер театра "Современник". Также известен своими эпиграммами.

Валентин Гафт - личная жизнь

Был женат несколько раз. Первой женой была манекенщица Елена Изоргина. Вторым был брак с балериной Инной Елисеев, у них родилась дочь Ольга, однако в начале 1980-х годов Гафт и Елисеева развелись. Дочь Ольга погибла в сентябре 2002 года, покончив жизнь самоубийством. Нынешняя жена - актриса Ольга Остроумова, под влиянием которой Валентин Гафт крестился в православие.

Известные роли Валентина Гафта: