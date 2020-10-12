Продюсер Оли Поляковой высказался о скандале из-за концерта в Харькове

Оля Полякова / Instagram

Оля Полякова 3 октября выступила в Харькове с концертом в честь Дня учителя, по приглашению мэра Геннадия Кернеса. И неожиданно ее концерт вызвал резонанс в Украине - на певицу накинулись с претензиями за нарушение карантина - люди на ее выступлении не соблюдали правила дистанции или ношения масок.

Полиция Харькова после этого объявила, что открыла дело по факту нарушений на концерте, а Министр здравоохранения Максим Степанов высказался о властях Харькова, которые такое допустили.

Михаил Ясинский сравнил концерт со слухами о том, что Оля Полякова в 2017 году выступила на территории "ДНР", и намекнул, что виновные получат по заслугам, а они с Поляковой все переживут.

"В 2017 году была предпринята попытка заблокировать концерты Оли на Западной Украине. То ли песни не те она поет, то ли костюмы недостаточно патриотичные, то ли фамилия неправильная.. Плюс к этому откровенная ложь про выступления в "ДНР"... Нас предупредили, что в нескольких городах нашего тура будут устроены акции "протестов", чтобы мы не смогли в будущем гастролировать в этой части страны. Мы не отступили.. Жалкий спектакль в Ровно закончился фиаско привлеченных "активистов". Мы провели роскошный тур, больше никаких акций не было, а в прошлом году Оля собрала на стадионе Арена Львов 35000 зрителей. Запад, Юг, Восток.. любят артистку люди во всех уголках Украины. Любят и ждут! Если окажется, что и эта атака из той же оперы, то я не удивляюсь. Но не на тех напали! Как и тогда в Ровно все закончится для вольных или невольных участников этой атаки также как и для ровенских "активистов". Позором. Неприятно только одно - чем больше они будут понимать убогость своих действий, реальное общественное мнение и оценку происходящему, тем больше яда они будут стараться выбрызнуть. Но... Проходили и не такое. И это пройдем", - пишет Ясинский.

В свою очередь Оля Полякова на телеканале "Украина" высказала свою точку зрения на этот скандал.

"Полякова резко прокомментировала фейковые заявления СМИ и обвинила чиновников в предвыборных манипуляциях", - подписала она свое видео.

Ранее Оля Полякова записала видеообращение, в котором отметила на заявление полиции и министра Максима Степанова по ее концерте в Харкове.