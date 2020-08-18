Суд в деле Ефремова отказал признать потерпевшей компанию-нанимателя Сергея Захарова

Михаил Ефремов /кадр с видео Lifeshot

Михаил Ефремов сам вышел из квартиры после инсульта, и был привезен в суд на очередное заседание 18 августа.

Пока Ефермов был дома после госпитализации в больнице, суд отказал компании "Деликатеска", в которой работал Сергей Захаров, возместить ущерб авто, которое разнес Ефремов, пише телеграм-канал Lifeshot.

Компания, где работал курьером погибший в ДТП с Ефремовым Сергей Захаров, попросила суд признать ее потерпевшей стороной.

Они оценили свой ущерб — разбитый всмятку фургон — в 1 миллион и 50 тысяч рублей.

Погибший Сергей Захаров был водителем доставки этого магазина, но суд это требование не удовлетворил. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев был возмущен постановкой вопроса: по его мнению, платить магазину за разбитый автомобиль должна страховая компания.

Напомним, что до этого суд снова отказался признавать потерпевшей любовницу Сергея Захарова