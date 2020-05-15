"Мы летим НА Украину": запрещенный Гуф открыл в Киеве магазин одежды

Российский репер Алексей Долматов, которому с 2016 года запрещено посещение Украины из-за выступлений в Крыму, анонсирует масштабный концерт по всей стране после карантина.
Репер Гуф, который только в январе 2020 был на грани банкротства, неожиданно легально открыл свой магазин с одеждой в столице Украины.
Выступавший в Крыму в 2016 году Гуф получил все разрешения для открытия своего магазина с одеждой в Киеве.
В своем новом ролике Гуф издевательски поет: "Як настрой, хлопчыкы и дивчины? В общем, мы снова летим НА Украину..."
Таким образом он не только повторил извечное издевательское российское "на Украине", которое означает, что это не страна, а просто территория, но и каким-то образом обошел запреты на посещение Украины, которые получил за гастроли в оккупированном Россией Крыму с 2016 года.
Одежда личного бренда Гуфа LUGANG доступна для украинских покупателей в режиме онлайн, а после отмены карантинных запретов – в магазине на улице Пирогова в Киеве.
Гуф намерен продавать футболки, худи и толстовки от 1200 грн, в наличии и кепки, рюкзаки, стикеры - несомненно, все собственного производства. Есть вещи с фирменным принтом - контур сталинских высоток в центре Москвы.
После карантина Гуф намерен провести тур по 8 городам Украины, о чем и сообщил в конце своего нового ролика.
Пока что неизвестно, какие именно города и концертные холлы намерены принимать запрещенного артиста.
Напомним, что только в январе 2020 стало известно об огромных финансовых проблемах Гуфа из-за его производства - он был за волосок от банкроства со своим брендом LUGANG.
В 2016 году клуб в Одессе пытался нарушить мартовский запрет на въезд Гуфа в Украину, но ему так и не дали пересечь границу и попасть на концерт. Зато Гуф попал в Черный список Миротворца.