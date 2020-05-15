"Мы летим НА Украину": запрещенный Гуф открыл в Киеве магазин одежды

Долматов, Гуф / Instagram Гуфа

Репер Гуф, который только в январе 2020 был на грани банкротства, неожиданно легально открыл свой магазин с одеждой в столице Украины.

Выступавший в Крыму в 2016 году Гуф получил все разрешения для открытия своего магазина с одеждой в Киеве.

В своем новом ролике Гуф издевательски поет: "Як настрой, хлопчыкы и дивчины? В общем, мы снова летим НА Украину..."

Таким образом он не только повторил извечное издевательское российское "на Украине", которое означает, что это не страна, а просто территория, но и каким-то образом обошел запреты на посещение Украины, которые получил за гастроли в оккупированном Россией Крыму с 2016 года.

Одежда личного бренда Гуфа LUGANG доступна для украинских покупателей в режиме онлайн, а после отмены карантинных запретов – в магазине на улице Пирогова в Киеве.

Гуф намерен продавать футболки, худи и толстовки от 1200 грн, в наличии и кепки, рюкзаки, стикеры - несомненно, все собственного производства. Есть вещи с фирменным принтом - контур сталинских высоток в центре Москвы.

После карантина Гуф намерен провести тур по 8 городам Украины, о чем и сообщил в конце своего нового ролика.

Пока что неизвестно, какие именно города и концертные холлы намерены принимать запрещенного артиста.

Напомним, что только в январе 2020 стало известно об огромных финансовых проблемах Гуфа из-за его производства - он был за волосок от банкроства со своим брендом LUGANG.

В 2016 году клуб в Одессе пытался нарушить мартовский запрет на въезд Гуфа в Украину, но ему так и не дали пересечь границу и попасть на концерт. Зато Гуф попал в Черный список Миротворца.