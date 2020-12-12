"Самоликвидировался": сайт "Миротворец" прокомментировал смерть Валентина Гафта

"Миротворец" еще при жизни Гафта поместил его в свою базу.
В субботу, 12 декабря, умер Валентин Гафт. На сайте "Миротворец" в день смерти знаменитого советского и российского актера появилась отметка, что он "Самоликвидировался 12.12".
Кроме того, на фотографии Гафта написали "ликвидирован". Об этом свидетельствует запись, размещенная на самом сайте.
"Самоликвидировался 12.12.2020", - говорится в сообщении.
"Миротворец" еще при жизни Гафта поместил его в свою базу, обвиняя в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины" из-за интервью, которые давал актер в разные годы.
"Включен в список деятелей культуры, действия которых угрожают национальной безопасности Украины", - сказано на сайте.
Валентин Гафт умер – о чем сообщалось ранее:
- Советский и российский актер, театральный режиссер Валентин Гафт будет похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.
- Его жена – актриса Ольга Остроумова, сообщила, что Гафт скончался из-за инсульта, который произошел несколько лет назад.
- Главред собрал биографию и фильмографию Валентина Гафта.
Автор: Адриана Бубновская