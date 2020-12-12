"Самоликвидировался": сайт "Миротворец" прокомментировал смерть Валентина Гафта

Валентин Гафт умер / УНИАН

В субботу, 12 декабря, умер Валентин Гафт. На сайте "Миротворец" в день смерти знаменитого советского и российского актера появилась отметка, что он "Самоликвидировался 12.12".

Кроме того, на фотографии Гафта написали "ликвидирован". Об этом свидетельствует запись, размещенная на самом сайте.

"Самоликвидировался 12.12.2020", - говорится в сообщении.

"Миротворец" еще при жизни Гафта поместил его в свою базу, обвиняя в "покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины" из-за интервью, которые давал актер в разные годы.

"Включен в список деятелей культуры, действия которых угрожают национальной безопасности Украины", - сказано на сайте.

Сайт Миротворец отреагировал на смерть Гафта / скриншот myrotvorets.center

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