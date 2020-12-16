УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Селена Гомес покинула церковь из-за пастора-беспутника

16 декабря 2020, 18:19

Знаменитая певица Селена Гомес покинула протестантскую церковь, которая влипла в скандал.

Селена Гомес
Селена Гомес / Reuters

Из знаменитой церкви для богатых в США "Hillsong", выгнали пастора Карла Ленца - якобы за измены жене и совращение других женщин. Сначала причиной его ухода называли "нарушение моральных норм", но потом Ленц признался в Instagram, что был неверен своей жене.

После этого стало известно, что церковь покинула верующая христианка певица Селена Гомес, пишет Vanity Fair.

Издание подчеркивает неординарность поступка тем, что ранее Селена была очень дружна с Ленцом, основателем и даже Джастином Бибером, который также состоял в этой церкви. Это там он с Хейли Болдуин принимал недавнее крещение.

Теперь певица не хочет иметь ничего общего с этой церковью. Селена Гомес разочарована в ценностях этой секты после этого инцидента.

"Селена по-прежнему считает себя христианкой и говорит, что у нее близкие отношения с Богом. Она считает, что не этого хотел от нас Бог, она разочарована. Она больше не связывает себя с данной церковью", – утверждает инсайдер издания The Daily Telegraph

Напомним, Карл Ленц был одним из сооснователей нью-йоркского филиала Hillsong. В эту Церковь ходят Дрейк, сестры Дженнер, Ванесса Хадженс и знаменитые спортсмены.

Как известно, у Селены Гомес и Джастина Бибера тяжелые и непростые отношения. Они пытались возобновить отношения после расставания, но в 2017 году у них ничего не вышло.

После этого Селена Гомес отправилась в психлечебницу, а Джастин Бибер вскоре обручился и потом тайно поженился на своей подруге Хейли Болдуин.

Единственной реакцией на это Селены Гомес посчитали ее песню, которую неожиданно прокомментировала сама Хейли Болдуин.

Селена Гомес новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Селена Гомес покинула церковь из-за пастора-беспутника». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной"Бесподобно": Анита Луценко снялась полностью обнаженной Знаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусикахЗнаменитая Женщина-кошка показала провокационное фото в трусиках Бывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фотоБывшая ВИА Гра полностью обнажилась на нескромном фото Супер Топ-модель по-украински 2020: 9 выпуск - что было в полуфинале 14-12-2020Супер Топ-модель по-украински 2020: 9 выпуск - что было в полуфинале 14-12-2020 Полуголая ковбойша Анна Седокова похвалилась новым умениемПолуголая ковбойша Анна Седокова похвалилась новым умением
Следующий материал

Последние новости

19:27
Гороскоп на 17 декабря для всех: пик фарта и разрешение любовных проблем
19:19
Стало известно, какого политика украинцы ставят выше Зеленского Видео
19:16
Кравчук выдвинул России жесткое требование по Донбассу Видео
19:04
В России ответили на заявление Пашиняна об окружении миротворцев в Карабахе Видео
18:47
"Три месяца убирала сама": Mamarika призналась, как учила мужа домашним делам
Реклама
18:37
Украинцы назвали главные события 2020 года - соцопрос
18:19
Селена Гомес покинула церковь из-за пастора-беспутника
18:16
На Закарпатье за отличное ВНО школьникам заплатят по 50 тыс. грн
18:13
На улице и в маске: ВОЗ дала рекомендации накануне праздников
18:10
На ММК имени Ильича рассказали, как пандемия сказалась на его работе
18:07
В Минздраве объяснили, сколько украинцев повторно заразились коронавирусом
17:52
Триада рождественских праздников в декабре: что за праздник 17, 18 и 19 декабря Видео
17:34
Кабмин утвердил новые правила работы скорой помощи Видео
17:34
Кто проходит в Верховную Раду: опубликован новый рейтинг партий Видео
17:32
Политика Байдена в отношении РФ будет жесткой - политолог
17:10
Похудение: как мотивировать себя дойти до цели Видео
16:59
Сколько украинцев разочаровались в Зеленском - результаты опроса Видео
16:55
В Группе Метинвест рассказали об экопроектах-2021
16:53
Сбой в Telegram устранен
15:59
Подробный гороскоп на 2021 год для всех: перевороты, триумф и отчаянные шаги Видео
Реклама
15:34
Френч на Новый год 2021: самый модный новогодний французский маникюр Фото Видео
15:27
В Кабмине ответили на требование ФОПов отменить локдаун Видео
15:24
Не только кафе и рестораны: стали известны детали перехода на украинский язык с 2021 года Видео
15:02
Украинский солдат снял видео, в котором он тушит сигарету об труп кота
14:48
В следующем году зарплаты всех медиков будут повышены - Шмыгаль Видео
14:45
Макс Барских выпустил новый клип Runway Видео
14:22
Том Круз обложил матом съемочную группу Миссии невыполнимой Видео
14:16
Кличко рассказал, как будет работать общественный транспорт при локдауне Видео
14:16
Угроза Украине из Беларуси: у Зеленского призвали США к действиям Видео
14:10
Метинвест завершил крупнейший экологический проект в истории Украины
14:04
Мешки под глазами: что вызывает отек и как избавиться от него Видео
13:49
В Киеве выступит единственный в Украине цирк на льду
13:48
Кулеба объяснил, почему с Россией нужно разговаривать Видео
13:44
Второй шанс, разгадка секретов и опасности: подробный лунный календарь на январь 2021 года
13:39
В Минэкономики уточнили, когда начнут платить "карантинные" 8 тысяч гривен Видео
13:19
Стало известно, где смотреть Перші Ластівки 2 сезон онлайн
13:12
В Минздраве назвали новые сроки вакцинации от COVID-19 в Украине Видео
12:56
Авария на Шулявском мосту: Кличко прокомментировал инцидент Видео
12:56
В Минздраве нашли возможность повысить зарплаты медикам Видео
12:33
Меган Маркл и принц Гарри начали сотрудничество со Spotify
Реклама
12:26
Диабет 2 типа: названы 7 ранних предупреждающих симптомов Видео
12:24
ЕС в шаге от удара санкциями по режиму Лукашенко: стали известны подробности Видео
12:20
Верховная Рада упразднила возрастной ценз для госслужащих
12:18
В ЕС одобрили продление санкций против России: стал известен срок Видео
12:07
Названа самая высокооплачиваемая знаменитость 2020 года
12:05
В Киеве анонсировали рост тарифов на проезд в маршрутках: названа цена и сроки
12:03
Гороскоп на 16 декабря для всех: блестящий результат и награда после завалов Видео
11:49
Инфекционист рассказал, сколько продержится у переболевших иммунитет к COVID-19 Видео
11:48
Внебрачная "дочь Путина" показала в Instagram свою жизнь Видео
11:42
Лилия Ребрик умилила трогательным фото с дочками
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять