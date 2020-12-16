Селена Гомес покинула церковь из-за пастора-беспутника

Селена Гомес / Reuters

Из знаменитой церкви для богатых в США "Hillsong", выгнали пастора Карла Ленца - якобы за измены жене и совращение других женщин. Сначала причиной его ухода называли "нарушение моральных норм", но потом Ленц признался в Instagram, что был неверен своей жене.

После этого стало известно, что церковь покинула верующая христианка певица Селена Гомес, пишет Vanity Fair.

Издание подчеркивает неординарность поступка тем, что ранее Селена была очень дружна с Ленцом, основателем и даже Джастином Бибером, который также состоял в этой церкви. Это там он с Хейли Болдуин принимал недавнее крещение.

Теперь певица не хочет иметь ничего общего с этой церковью. Селена Гомес разочарована в ценностях этой секты после этого инцидента.

"Селена по-прежнему считает себя христианкой и говорит, что у нее близкие отношения с Богом. Она считает, что не этого хотел от нас Бог, она разочарована. Она больше не связывает себя с данной церковью", – утверждает инсайдер издания The Daily Telegraph

Напомним, Карл Ленц был одним из сооснователей нью-йоркского филиала Hillsong. В эту Церковь ходят Дрейк, сестры Дженнер, Ванесса Хадженс и знаменитые спортсмены.

Как известно, у Селены Гомес и Джастина Бибера тяжелые и непростые отношения. Они пытались возобновить отношения после расставания, но в 2017 году у них ничего не вышло.

После этого Селена Гомес отправилась в психлечебницу, а Джастин Бибер вскоре обручился и потом тайно поженился на своей подруге Хейли Болдуин.

Единственной реакцией на это Селены Гомес посчитали ее песню, которую неожиданно прокомментировала сама Хейли Болдуин.