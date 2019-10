Селена Гомес сняла клип о Джастине Бибере и отгребла от его жены

Селена Гомес / YouTube

Селена Гомес после двухлетнего перерыва записала сразу два клипа - и оба об отношениях с Джастином Бибером.

Новый клип Look at Her Now Селены Гомес вышел 24 октября, и потряс ее поклонников.

В клипе с названием Посмотрите на нее сейчас Селена поет явно о Джастине и себе - только уже после расставания. По ситуации - ближе к нашему времени. Она выступает сильной и уверенной в себе. В ярокм образе поет о новой жизни.

"Конечно, ей было грустно. Но теперь она рада, что уклонилась от пули. Понадобилось несколько лет, чтобы высушить слезы. Но посмотрите на нее сейчас — как она идет", - поет Селена Гомес.

Она даже решила поделиться своими мыслями о песнях.

"Я чувствую, что выпуск этих двух песен подряд, одна за другой, завершает историю о том, как кто-то может снова подняться — несмотря на все испытания, которые преподносит жизнь", - сказала она.

При этом, жена Джастина Бибера к выходу песни Селены выложила в сторис скрином песни певицы Саммер Уокер из своего плейлиста под названием I'll Kill You (Я убью тебя). При этом Бибер утверждает, что это не связано с песней Селены Гомес.

До этого Селена Гомес выпустила клип Loose You to Love me, в которой в очень лирическом стиле она поет о расставании с парнем (Джастином Бибером) и чувствах спустя годы после этого.

