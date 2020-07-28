"Борьба за лайки важнее жизни": Лилия Цвеликова из веб-сериала Fake - о социальных проблемах

Лилия Цвеликова / Пресс-служба

Уже 27 июля Новый канал выпустил на YouTube первый веб-сериал медиахолдинга StarLightMedia — сериал Fake. Веб сериал задумывался, как комедия о блогерше Лизе, которая в погоне за популярностью в сети живет двумя жизнями - реальной - с учебой и работой, и лакшери. Но стоит ли фейковая luxury-жизнь того? Ответ на этот вопрос можно получить сделав свои выводы после того, как увидеть историю Лизы.

В сериале снялись также актеры из других сериалов Нового канала Первые ласточки и Новенькая. А лучшую подружку Лизы Валю сыграла актриса Лилия Цвеликова, с которой нам удалось пообщаться о ее роли и сериале в целом.

— Как ты попала в сериал FAKE? Сразу пробовалась на Валю или хотела сыграть кого-то другого?

— Сначала записала самопробы, по их результатам меня позвали на встречу, затем на парные пробы и после этого уже утвердили на роль.Читайте такжеСериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет Сначала я думала, что совершенно не подхожу на роль Вали — она показалась мне совершенно другой и по типажу, и по внутреннему наполнению. Я мало чем похожа на Валю, пришлось долго ее собирать по кусочкам из каких-то наблюдений и разговоров с командой создателей сериала. Но я была готова к эксперименту.

— Что тебе нравится в своей героине?

— Она очень честная, непосредственная, открытая. Ее обояние — в ее радикальности и том, что она всегда за правду и честность. Она красива в своих чувствах — когда влюбляется, когда искренне сопереживает кому-то, когда защищает друзей. Это меня подкупает.

Сериал Fake - Девизоров, Цвеликова, Остапенко, Лисничий / Пресс-служба

— Какие черты характера Вали ты считаешь негативными?

— Радикальность, если ее слишком много, может играть злую шутку — это как раз история о Вале. Она сначала делает, а потом думает, из-за чего в итоге страдает. С этим мы с ней боремся вместе (смеется).

Я не завишу от социальных сетей — могла бы просто взять и удалить свои аккаунты.

— Чем ты похожа на свою героиню? Что ты в ней изменила?

— Она — не глянцевая красотка, не типичная Insta-малышка, но при этом в ней есть шарм и обаяние. Еще я подарила ей свое чувство юмора. Валя задумывалась, как секси пышка-пушка, это по идее должно было выгодно контрастировать с внешностью Лизы. Но как-то так получилось, что утвердили меня — совсем не пышку, а шкета ростом 1,56 м (смеется). И тогда нам с командой пришлось придумывать другую особенную отличительную черту для Вали — в итоге пышка трансформировалась в пацанку.

— Близка ли тебе идея веб-сериала FAKE — показать абсурдность бездумной борьбы за популярность?Читайте такжеJerry Heil записала клип Блогер для сериала Fake

— Абсолютно! Идея меня и зацепила в первую очередь. FAKE — это своеобразный манифест современного общества, потому что мы живем в таких реалиях, когда борьба за лайки и виртуальное внимание стала важнее самой жизни и ощущения себя в ней. То количество бестолковых и абсолютно глупых ситуаций, в которые попадают героини, это предел, через который хочется показать — а стоит ли такими жертвами добиваться того, что тебя не созидает, а разрушает?

— Как ты относишься к тому, что в современном мире люди сходят с ума из-за Instagram и пытаются жить в нем чужими жизнями?

— Я не завишу от социальных сетей — могла бы просто взять и удалить свои аккаунты. Просто не даю возможности себе от этого зависеть, не даю возможности подчинить себя. У меня есть внутреннее мерило всего — четко чувствую, когда надо вовремя уйти. Были моменты, когда я просто удаляла приложение из телефона, чтобы не давать себе возможности войти в поток негатива. В Instagram я выкладываю ровно столько информации, сколько мне комфортно. Хочется поделиться — делюсь. Это делается не для того, чтобы бежать за мейнстримом, хайпом и лайками.

Сериал Fake - Лилия Цветликова и Макс Девизоров / Пресс-служба

— В сериале ты снимаешься со своим парнем Максимом Девизоровым. Как вам работается вместе?

— Нам в принципе комфортно все делать вместе. А на съемочной площадке мы не соприкасаемся так тесно, как в жизни (улыбается). Чувство юмора нам помогает в многих ситуациях. У меня уже спрашивали, как я буду играть, пока он на площадке по сюжету целуется с другой женщиной… Когда мы вместе читали сценарий, то только посмеялись над этим. Наш девиз: что было на площадке, то остается на площадке. Мы не приносим домой эмоциональный фон наших персонажей, потому что дома мы Лиля и Макс.

Сериал Fake - Лилия Цветликова и Аня Остапенко / Пресс-служба

— Как карантин повлиял на съемки?

— Опять же, нам помогает юмор. Из-за того, что у всех закрыта половина лица и мы общаемся только посредством зрительного контакта, члены съемочной группы научились понимать друг друга с полувзгляда.

— Как ты думаешь, кому стоит посмотреть веб-сериал FAKE и кого он может зацепить в первую очередь?

— Основная целевая аудитория — молодежь, но он мультиуниверсальный. Какая-то из многочисленных тем, заложенных в этот проект, кого-то да зацепит. Мой персонаж точно воспримут неоднозначно, потому что правда — это всегда сложно, а Валя раздает правду порционно в каждой серии. При чем такую, которая может быть неприятной и даже обидной.

Все серии сериала Fake можно посмотреть онлайн на ютуб-канале Нового канала.

Пока что неизвестно, будет ли веб-сериал транслироваться на Новом канале, но для зрителей он доступен онлайн.