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Сериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет

Новый канал начал съемки сериала Фейк в Киеве. Что уже известно о новом молодежном сериале, и кто сыграет в главных ролях - читай на Главреде.

2 июля 2020, 11:42
Сериал Фейк - актеры, сюжет, саундрек
Сериал Фейк - актеры, сюжет, саундрек / Go Work

На новом канале с июня стартовали съемки молодежного сериала Фейк, который будет выходить на сайте и в ютубе Нового канала.

Сериал пока что не получил дату выхода, уже известно кое-что об актерах и саундреке сериала. Об этом пишет Новый канал в Instagram.

Кроме того, точно известно, что действия сериала Фейк будут проходить в Киеве, как и съемки.

Во время кастинга в сериал, искали актеров 18-23 года, но среди остальных, в нем снимутся всем хорошо известные актеры из сериалов Перші ластівки и Новенькая, которые выходят на Новом.

Сериал Фейк - актеры и роли

  • Аня Остапенко - блогерша Лиза;

  • Максим Девизоров - мадор Женя;

  • Евгений Лисичкный - айтишник Дима;

  • Данил Шевченко;

  • Лиля Цветликова - подруга лавной героина Валя;

  • Настя Иванюк - блогерша Рита Сан;

Сериал Фейк
Сериал Фейк / Новый канал
Сериал Фейк
Сериал Фейк / Новый канал

Песню выбрали на музыкальном конкурсе Garage Мьюзик на Новом. Трек Поцарапала Вероники Коваленко набрал 40% голосов.Читайте такжеПерші Ластівки: актеры и роли нового сериала

"Помню, как отправила свой трек Поцарапала в последний день подачи заявок на конкурс. И тут я вижу себя среди претендентов, а затем и в числе финалистов. Вот это было удивление! Тогда у меня и включился азарт. Я постоянно заходила на сайт и переживала о том, как быстро меняются цифры. Я до сих пор не могу успокоиться от адреналина – так мой Instagram болел за эту песню. Хочу поблагодарить за поддержку всех, кто отдал за меня свой голос, и особенно за активность моей ФанКлубНики. Они моя мотивация! – поделилась эмоциями Вероника Коваленко.

Поцарапала Вероника Коваленко - саундтрек сериала Фейк слушать онлайн:

Исполнительный продюсер - Ольша Шпачук, режиссер-постановщик - Андрей Оленич, автор сценария - Инна Мельник, оператор постановник - Андрей Коваль, шоуранер - Оксана Косаткина.

Сериал Fake выходит 27 июля 2020 но Новом канале.

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