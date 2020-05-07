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Певец Шура снова заболел раком и сделал операцию

7 мая 2020, 17:41

Российский певец Шура признался что у него снова нашли рак, и он перенес экстренную операцию.

Шура перенес рак второй раз
Шура перенес рак второй раз / Youtube Анна Седокова

Певец Шура пришел в гости на шоу Анны Седоковай - Квартира 69, в котором рассказал, что ему пришлось перенести операцию по удалению рака в желудке и пищеводе.

Новый 3 выпуск шоу Квартира 69 с Анной Седоковой вышел онлайн 7 мая.

Анна начала шоу с того, что ее предупредили, что Шуре нельзя ничего кушать, и предложила певцу сама объяснить, что с ним произошло.

Он и поведал, что пошел со знакомой за компанию сдавать анализы, сделал эндоскопию (она же гастроскопия и "зонд" в простонародье), - а врач ему и говорит, что пора делать операцию.

"Сдали анализы, проглотили "кишку", ну приходит медсестра, и говорит "Вам через 2 дня на операционный стол. В связи с тем, дорогой мой, что у тебя грыжа 13 см в желудке", - поведал Шура.

Он отметил, что 12 лет пьет таблетки от изжоги, и не подозревал, что это может быть так.

"Онкологические болячки не болят - только 4 стадии", - добавил он.

По словам Шуры он отпел концерт вечером, а уже утром сделал операцию.

"Ну на следующий день я встал и пошел. Ну, шесть дырочек у меня здесь", - показал он на живот.

У Шуры нашли онкологию - Квартира 69 смотреть онлайн выпуск 07.05-2020:

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Шура Анна Седокова новости шоу бизнеса
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