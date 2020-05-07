Певец Шура снова заболел раком и сделал операцию

Российский певец Шура признался что у него снова нашли рак, и он перенес экстренную операцию.
Певец Шура пришел в гости на шоу Анны Седоковай - Квартира 69, в котором рассказал, что ему пришлось перенести операцию по удалению рака в желудке и пищеводе.
Новый 3 выпуск шоу Квартира 69 с Анной Седоковой вышел онлайн 7 мая.
Анна начала шоу с того, что ее предупредили, что Шуре нельзя ничего кушать, и предложила певцу сама объяснить, что с ним произошло.
Он и поведал, что пошел со знакомой за компанию сдавать анализы, сделал эндоскопию (она же гастроскопия и "зонд" в простонародье), - а врач ему и говорит, что пора делать операцию.
"Сдали анализы, проглотили "кишку", ну приходит медсестра, и говорит "Вам через 2 дня на операционный стол. В связи с тем, дорогой мой, что у тебя грыжа 13 см в желудке", - поведал Шура.
Он отметил, что 12 лет пьет таблетки от изжоги, и не подозревал, что это может быть так.
"Онкологические болячки не болят - только 4 стадии", - добавил он.
По словам Шуры он отпел концерт вечером, а уже утром сделал операцию.
"Ну на следующий день я встал и пошел. Ну, шесть дырочек у меня здесь", - показал он на живот.
У Шуры нашли онкологию - Квартира 69 смотреть онлайн выпуск 07.05-2020:
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