Макс Барских записал англоязычную песню Silence

Макс Барских представил Liyric видеоработу на свою песню Silence, которую он снял специально для нового эксперимента.
Певец Макс Барских записал новую песню на звукозаписывающем лейбле Sony Music Entertainment. Это первый англоязычный релиз музыканта спустя 8 лет после выхода альбома Z.Dance, выпущенного артистом в 2012 году.
Silence - экспериментальная работа Макса, выполненная в стиле summer house. Сингл имеет независимый статус от будущего альбома артиста 1990, и предназначен для летних вечеринок на яхтах, музыкальных фестивалей и дэнсполов под открытым небом.
"Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и всего, что с этим связанно. Яхтинг, быстрая езда в кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованно танцующих под хороший бит... Silence - это музыка, прежде всего созданная для настроения. Это музыка о веселье", - комментирует артист.
Новый трек Барских был выбран официальным саундтреком secret party, проводимых агентством Pink Kiss по всему миру, объединяя в творческой коллаборации лучших фотографов, моделей, режиссеров и инфлюэнсеров.
"Мы рады сообщить о начале нашего сотрудничества с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым, невероятно талантливым музыкантом Максом Барских, и представить первый официальный саундтрек наших secret party. Для нас большая честь работать вместе с одним из самых известных украинских режиссеров, принимать участие в создании lyric video Silence, и иметь возможность получить профессиональные советы в повышении качества создаваемого нами видеоконтента", - комментируют коллаборацию представители Pink Kiss.
Макс Барский Silence смотреть клип на англоязычную песню в ютуб:
Макс Барский Silence - перевод и текст песни
Тишина
Тишина в твоем сердце
Она разрывает меня на части
Жжет глубоко внутри меня
И я бы солгал
Солгал самому себе
Что я найду кого-нибудь
Кто сможет занять твое место
Твоя любовь - это все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что мне нужно
Все, что мне нужно
Все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что я вижу
Когда я закрываю глаза и засыпаю
Ты – все, что я вижу
Ты
Ты – все, что мне нужно
Все, что мне нужно
Все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что мне нужно
Все, что мне нужно
Все, что мне нужно
Ты не останешься?
Мне так много нужно тебе сказать
Я уже несколько дней не встаю с кровати
Теперь мы расстаемся
Здесь, в темноте
Вообще ничего
Не сравнится с твоей любовью
Но любить тебя было невыносимо
Тебе всего мало
Я ставлю тебя на первое место
И подарил тебе весь мир
Я готов отдать тебе все, что у меня есть
Но молчание
Тишина в твоем сердце
Она разрывает меня на части
Жжет глубоко внутри меня
И я бы солгал
Солгал самому себе
Что я найду кого-нибудь
Кто сможет занять твое место
Твоя любовь - это все, что мне нужно
Твоя любовь - это все, что мне нужно
Твоя любовь - это все, что мне нужно
Твоя любовь - это все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что мне нужно
Все, что мне нужно
Все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что мне нужно
Ты
Ты – все, что я вижу
Когда я закрываю глаза и засыпаю
Ты – все, что я вижу
Ты
Ты – все, что мне нужно
Все, что мне нужно
Все, что мне нужно
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