Макс Барских записал англоязычную песню Silence

Макс Барских - Silence / Пресс-служба

Певец Макс Барских записал новую песню на звукозаписывающем лейбле Sony Music Entertainment. Это первый англоязычный релиз музыканта спустя 8 лет после выхода альбома Z.Dance, выпущенного артистом в 2012 году.

Silence - экспериментальная работа Макса, выполненная в стиле summer house. Сингл имеет независимый статус от будущего альбома артиста 1990, и предназначен для летних вечеринок на яхтах, музыкальных фестивалей и дэнсполов под открытым небом.

"Я очень люблю расслабленную атмосферу летних дней и всего, что с этим связанно. Яхтинг, быстрая езда в кабриолете, шумные компании с друзьями под открытым небом, раскованно танцующих под хороший бит... Silence - это музыка, прежде всего созданная для настроения. Это музыка о веселье", - комментирует артист.

Новый трек Барских был выбран официальным саундтреком secret party, проводимых агентством Pink Kiss по всему миру, объединяя в творческой коллаборации лучших фотографов, моделей, режиссеров и инфлюэнсеров.

Макс Барских / Пресс-служба

"Мы рады сообщить о начале нашего сотрудничества с режиссером и продюсером Аланом Бадоевым, невероятно талантливым музыкантом Максом Барских, и представить первый официальный саундтрек наших secret party. Для нас большая честь работать вместе с одним из самых известных украинских режиссеров, принимать участие в создании lyric video Silence, и иметь возможность получить профессиональные советы в повышении качества создаваемого нами видеоконтента", - комментируют коллаборацию представители Pink Kiss.

Макс Барский Silence смотреть клип на англоязычную песню в ютуб:

Макс Барский Silence - перевод и текст песни

Тишина

Тишина в твоем сердце

Она разрывает меня на части

Жжет глубоко внутри меня

И я бы солгал

Солгал самому себе

Что я найду кого-нибудь

Кто сможет занять твое место

Твоя любовь - это все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что мне нужно

Все, что мне нужно

Все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что я вижу

Когда я закрываю глаза и засыпаю

Ты – все, что я вижу

Ты

Ты – все, что мне нужно

Все, что мне нужно

Все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что мне нужно

Все, что мне нужно

Все, что мне нужно

Ты не останешься?

Мне так много нужно тебе сказать

Я уже несколько дней не встаю с кровати

Теперь мы расстаемся

Здесь, в темноте

Вообще ничего

Не сравнится с твоей любовью

Но любить тебя было невыносимо

Тебе всего мало

Я ставлю тебя на первое место

И подарил тебе весь мир

Я готов отдать тебе все, что у меня есть

Но молчание

Тишина в твоем сердце

Она разрывает меня на части

Жжет глубоко внутри меня

И я бы солгал

Солгал самому себе

Что я найду кого-нибудь

Кто сможет занять твое место

Твоя любовь - это все, что мне нужно

Твоя любовь - это все, что мне нужно

Твоя любовь - это все, что мне нужно

Твоя любовь - это все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что мне нужно

Все, что мне нужно

Все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что мне нужно

Ты

Ты – все, что я вижу

Когда я закрываю глаза и засыпаю

Ты – все, что я вижу

Ты

Ты – все, что мне нужно

Все, что мне нужно

Все, что мне нужно

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