Клип Лободы Boom Boom набрал вдвое больше дизлайков чем лайков

Светлана Лобода выпустила совместный с Pharaoн клип Boom Boom, в котором сняла несколько популярных российских селебрити.
Светлана Лобода выпустила пикантный клип с Собчак, Варнавой и Лолитой в видеоряде. Это ее коллаборация с исполнителем Pharaoн, и видеоработа получилась пикантная и с оригинальным смыслом.
"Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю какого эффекта хочу достичь! быть разной - мой приоритет. быть непредсказуемой и неожиданной.как говорила моя любимая "Алиса в стране чудес": — Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.— А жизнь — это серьезно?— О да, жизнь — это серьезно! Но не очень.
Boom Boom - это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного!", - рассказала она.
Однако, клип вызвал слишком неожиданную реакцию у ее поклонников - за полдня кли получил более 700 тысяч просмотров, но при этом 52 тысячи дизлайков и 29 тысяч лайков.
По сюжету клипа женщины разных форм, возрастов и комплекций в причудливых нарядах и с ярким макияжем исполняют танцы перед судьями, а те выставляют им оценки. Сама певица примерила в видео несколько образов и появилась с прищепками на сосках.
Светлана Лобода и Pharaoн Boom Boom - смотреть клип ютуб:
Boom Boom Светлана Лобода и Pharaoн - текст песни
[Вступление]
"La notion d'harmonie est
Une des clés de l'univers féminin :
Elle implique la perfection dans
L'immobilité, la justification
Immédiate de chaque élément à partir du tout
Et sa participation passive à la totalité..."
[Куплет 1, LOBODA]
Crystal, платье
Первый, Cartier (Cartier)
Phantom, bad guy, cash, Bottega
Сотка (сотка), карта, жарко, тулуп
[Припев, LOBODA]
Детка любит boom-boom (boom-boom)
Boom-boom (boom-boom)
Таня любит boom-boom (boom-boom)
Boom-boom (boom-boom)
Аня тоже любит boom (boom-boom)
Boom-boom (boom-boom)
Катя любит boom-boom (boom-boom)
Boom-boom (boom-boom)
Витёк тоже любит boom (boom-boom)
[Куплет 2, LOBODA]
Гелик, Арчик, новый мальчик
Forbes, охрана, Dolce, рестораны
Куш, Майами, Вегас, канкун
[Припев, LOBODA]
Детка хочет boom-boom, boom-boom
Маша хочет boom-boom, boom-boom
Даша хочет boom-boom, boom-boom
(Саша тоже хочет boom)
(Саша тоже хочет boom)
Саша тоже хочет boom
Boom-boom
Коля тоже хочет boom
[Эдлиб, PHARAOH]
Йо, эй, йо
Йо, эй, эй
[Скит]
— Алё
— Да
— Ну чё там с деньгами
[Куплет 2, PHARAOH]
Она любит танцевать, её жопа в её мать
Молодой Фараон, я сломал её кровать (эй, эй)
У меня есть всё, эй, йо, почти всё!
И на мне VVS - это водка, водник, с#кс
— Алё
(Я хочу!) я хочу тебе сказать
Просто встань на колени и начни мне bruh
[Припев, LOBODA]
Boom-boom
Детка хочет boom-boom
Лиля хочет boom-boom
Катя хочет boom-boom
Надя хочет boom-boom
Детка хочет boom-boom
Boom-boom
Маша хочет boom-boom
Boom-boom
Даша хочет boom-boom
Boom-boom
Саша тоже хочет boom
Саша тоже хочет boom
Саша тоже хочет boom
Boom-boom
Света тоже хочет
В клипе Boom Boom сыграли Лолита Милявская, Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова, Дина Саева, Карина Кросс, Чума Вечеринка, Верона, Лоран, Юлия Коваль и Бичолла Тетрадзе.
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