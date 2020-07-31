Клип Лободы Boom Boom набрал вдвое больше дизлайков чем лайков

Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода выпустила пикантный клип с Собчак, Варнавой и Лолитой в видеоряде. Это ее коллаборация с исполнителем Pharaoн, и видеоработа получилась пикантная и с оригинальным смыслом.

"Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю какого эффекта хочу достичь! быть разной - мой приоритет. быть непредсказуемой и неожиданной.как говорила моя любимая "Алиса в стране чудес": — Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.— А жизнь — это серьезно?— О да, жизнь — это серьезно! Но не очень.

Boom Boom - это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного!", - рассказала она.

Однако, клип вызвал слишком неожиданную реакцию у ее поклонников - за полдня кли получил более 700 тысяч просмотров, но при этом 52 тысячи дизлайков и 29 тысяч лайков.

По сюжету клипа женщины разных форм, возрастов и комплекций в причудливых нарядах и с ярким макияжем исполняют танцы перед судьями, а те выставляют им оценки. Сама певица примерила в видео несколько образов и появилась с прищепками на сосках.

Светлана Лобода и Pharaoн Boom Boom - смотреть клип ютуб:

Boom Boom Светлана Лобода и Pharaoн - текст песни

[Вступление]

"La notion d'harmonie est

Une des clés de l'univers féminin :

Elle implique la perfection dans

L'immobilité, la justification

Immédiate de chaque élément à partir du tout

Et sa participation passive à la totalité..."

[Куплет 1, LOBODA]

Crystal, платье

Первый, Cartier (Cartier)

Phantom, bad guy, cash, Bottega

Сотка (сотка), карта, жарко, тулуп

[Припев, LOBODA]

Детка любит boom-boom (boom-boom)

Boom-boom (boom-boom)

Таня любит boom-boom (boom-boom)

Boom-boom (boom-boom)

Аня тоже любит boom (boom-boom)

Boom-boom (boom-boom)

Катя любит boom-boom (boom-boom)

Boom-boom (boom-boom)

Витёк тоже любит boom (boom-boom)

[Куплет 2, LOBODA]

Гелик, Арчик, новый мальчик

Forbes, охрана, Dolce, рестораны

Куш, Майами, Вегас, канкун

[Припев, LOBODA]

Детка хочет boom-boom, boom-boom

Маша хочет boom-boom, boom-boom

Даша хочет boom-boom, boom-boom

(Саша тоже хочет boom)

(Саша тоже хочет boom)

Саша тоже хочет boom

Boom-boom

Коля тоже хочет boom

[Эдлиб, PHARAOH]

Йо, эй, йо

Йо, эй, эй

[Скит]

— Алё

— Да

— Ну чё там с деньгами

[Куплет 2, PHARAOH]

Она любит танцевать, её жопа в её мать

Молодой Фараон, я сломал её кровать (эй, эй)

У меня есть всё, эй, йо, почти всё!

И на мне VVS - это водка, водник, с#кс

— Алё

(Я хочу!) я хочу тебе сказать

Просто встань на колени и начни мне bruh

[Припев, LOBODA]

Boom-boom

Детка хочет boom-boom

Лиля хочет boom-boom

Катя хочет boom-boom

Надя хочет boom-boom

Детка хочет boom-boom

Boom-boom

Маша хочет boom-boom

Boom-boom

Даша хочет boom-boom

Boom-boom

Саша тоже хочет boom

Саша тоже хочет boom

Саша тоже хочет boom

Boom-boom

Света тоже хочет

В клипе Boom Boom сыграли Лолита Милявская, Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова, Дина Саева, Карина Кросс, Чума Вечеринка, Верона, Лоран, Юлия Коваль и Бичолла Тетрадзе.

Напомним, Jerry Heil представила новую песню Бомба Ракета в эфире 1+1