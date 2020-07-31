УкрРус
  1. Главная
  3. Stars

Клип Лободы Boom Boom набрал вдвое больше дизлайков чем лайков

31 июля 2020, 12:58

Светлана Лобода выпустила совместный с Pharaoн клип Boom Boom, в котором сняла несколько популярных российских селебрити.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода выпустила пикантный клип с Собчак, Варнавой и Лолитой в видеоряде. Это ее коллаборация с исполнителем Pharaoн, и видеоработа получилась пикантная и с оригинальным смыслом.

"Каждый раз, начиная работу над новым треком, я знаю какого эффекта хочу достичь! быть разной - мой приоритет. быть непредсказуемой и неожиданной.как говорила моя любимая "Алиса в стране чудес": — Серьёзное отношение к чему бы то ни было в этом мире является роковой ошибкой.— А жизнь — это серьезно?— О да, жизнь — это серьезно! Но не очень.

Boom Boom - это наш вызов обществу с его псевдоморалью и наше с Гудковым коллективное безумие внутри вашего бессознательного!", - рассказала она.

Однако, клип вызвал слишком неожиданную реакцию у ее поклонников - за полдня кли получил более 700 тысяч просмотров, но при этом 52 тысячи дизлайков и 29 тысяч лайков.

По сюжету клипа женщины разных форм, возрастов и комплекций в причудливых нарядах и с ярким макияжем исполняют танцы перед судьями, а те выставляют им оценки. Сама певица примерила в видео несколько образов и появилась с прищепками на сосках.

Светлана Лобода и Pharaoн Boom Boom - смотреть клип ютуб:

Boom Boom Светлана Лобода и Pharaoн - текст песни

[Вступление]

"La notion d'harmonie est

Une des clés de l'univers féminin :

Elle implique la perfection dans

L'immobilité, la justification

Immédiate de chaque élément à partir du tout

Et sa participation passive à la totalité..."

[Куплет 1, LOBODA]

Crystal, платье

Первый, Cartier (Cartier)

Phantom, bad guy, cash, Bottega

Сотка (сотка), карта, жарко, тулуп

[Припев, LOBODA]

Детка любит boom-boom (boom-boom)

Boom-boom (boom-boom)

Таня любит boom-boom (boom-boom)

Boom-boom (boom-boom)

Аня тоже любит boom (boom-boom)

Boom-boom (boom-boom)

Катя любит boom-boom (boom-boom)

Boom-boom (boom-boom)

Витёк тоже любит boom (boom-boom)

[Куплет 2, LOBODA]

Гелик, Арчик, новый мальчик

Forbes, охрана, Dolce, рестораны

Куш, Майами, Вегас, канкун

[Припев, LOBODA]

Детка хочет boom-boom, boom-boom

Маша хочет boom-boom, boom-boom

Даша хочет boom-boom, boom-boom

(Саша тоже хочет boom)

(Саша тоже хочет boom)

Саша тоже хочет boom

Boom-boom

Коля тоже хочет boom

[Эдлиб, PHARAOH]

Йо, эй, йо

Йо, эй, эй

[Скит]

— Алё

— Да

— Ну чё там с деньгами

[Куплет 2, PHARAOH]

Она любит танцевать, её жопа в её мать

Молодой Фараон, я сломал её кровать (эй, эй)

У меня есть всё, эй, йо, почти всё!

И на мне VVS - это водка, водник, с#кс

— Алё

(Я хочу!) я хочу тебе сказать

Просто встань на колени и начни мне bruh

[Припев, LOBODA]

Boom-boom

Детка хочет boom-boom

Лиля хочет boom-boom

Катя хочет boom-boom

Надя хочет boom-boom

Детка хочет boom-boom

Boom-boom

Маша хочет boom-boom

Boom-boom

Даша хочет boom-boom

Boom-boom

Саша тоже хочет boom

Саша тоже хочет boom

Саша тоже хочет boom

Boom-boom

Света тоже хочет

В клипе Boom Boom сыграли Лолита Милявская, Ксения Собчак, Екатерина Варнава, Ида Галич, Варвара Шмыкова, Мария Миногарова, Дина Саева, Карина Кросс, Чума Вечеринка, Верона, Лоран, Юлия Коваль и Бичолла Тетрадзе.

Напомним, Jerry Heil представила новую песню Бомба Ракета в эфире 1+1

Светлана Лобода новости шоу бизнеса клип
Сейчас вы просматриваете новость «Клип Лободы Boom Boom набрал вдвое больше дизлайков чем лайков». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров

Последние новости

13:06
Ученые выявили неожиданное преимущество ботокса для здоровья
12:58
Клип Лободы Boom Boom набрал вдвое больше дизлайков чем лайков Видео
12:53
"Зеленый" тариф в Украине: эксперт объяснил, почему украинцам грозит рост тарифов Видео
12:42
"Не выйдет с Луческу - придется поменять всех вас": Суркис обратился к игрокам Динамо Видео
12:15
Танці з зірками 2020 - Позитив принял вызов и идет на новый сезон проекта Видео
12:13
Коронавирус в Украине и мире 31 июля: число зараженных преодолело новую психологическую отметку
12:07
Жена Энди Картрайта сменила версию о смерти мужа после экспертизы
12:06
Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе: в Кабмине рассказали, сколько сэкономят украинцы
11:45
Гороскоп всех знаков Зодиака на 1 августа: помощь звезд и серьезное пополнение бюджета Видео
11:39
"Шикарно": звезда Квартала потрясла фигурой в откровенном наряде
11:36
Ученые назвали ТОП-5 основных источников заражения COVID-19 Видео
11:33
Подагра: сипмтомы, причины и лечение
11:30
Секс-заробитчанки: стало известно, сколько украинок работают проститутками в Германии
11:02
"Как будто два разных человека", - друг рассказал о жене-расчленительнице Энди Картрайта
10:40
Кравчук раскрыл, какие задачи Зеленский поставил по Донбассу Видео
10:39
Журналист рассказал, почему "вагнеровцы" внезапно появились в Беларуси Видео
10:09
Валерия рассказал про сына-гея и его девушку Видео
10:04
Смертельное ДТП в Крыму: жертв стало больше
10:01
Как Украина закатала коронавирус в асфальт мнение
09:49
Медики назвали место с наибольшим риском заражения COVID-19 Видео
09:46
У Ефремова требовали 150 миллионов для прекращения суда
09:34
Переговоры по Донбассу: Кравчук сказал, какие компромиссы возможны Видео
09:32
Шалфей: преимущества и способы применения
09:18
Танці з зірками 2020 - Андре Тан не стал участником шоу Видео
09:03
Когда ждать критической ситуации с COVID-19 в Украине – прогноз врача Видео
09:03
Как Путин будет "расплачиваться" с Лукашенко за вагнеровских боевиков мнение
08:58
На Черниговщине трагически погибли три человека: назван возможный виновник
08:42
Коронавирус в Украине 31 июля: число зараженных почти достигло 70 тысяч Видео
08:24
В Крыму в ДТП погибли восемь человек: названа возможная причина трагедии
08:20
"Хотите как на Украине?", спросил Путин. "Очень хотим", отвечают россияне мнение
07:59
Когда закончится карантин из-за COVID-19: врач дал неутешительный прогноз
07:37
Гороскоп всех знаков Зодиака на 31 июля: финансовый крах, несчастья и успешные дела Видео
07:31
В США предложили ежегодно выделять Украине 300 млн долларов
07:01
"Какие сисяо-мячики!": Ирина Морозюк показала большую грудь
06:54
Как Лукашенко будет использовать боевиков Кремля для сохранения власти мнение
06:47
Появились новые доказательства, что Китай скрывал вспышку COVID-19
06:25
Когда отложить дела, а когда – выгодные переговоры: астролог назвал даты
06:02
Когда Спас в 2020 году – Яблочный, Медовый и Ореховый 2020 Видео
05:28
Иммунитет к коронавирусу: ученые выяснили, у кого больше шансов получить защиту от COVID-19
05:03
Ученые выяснили, чем опасные бессимптомные больные коронавирусом
04:45
Девальвация и обвал экономики: когда в Украине будет доллар по 30
04:22
Кравчук рассказал, какие изменения будут согласованы с Зеленским на переговорах по Донбассу
03:51
С Днем сисадмина – прикольные открытки и оригинальные тексты Фото
03:10
Полнолуние в августе 2020 года: астролог назвал время и угрозы
03:05
COVID-19 мощно ударил по США: стало известно о катастрофическом падении американской экономики
02:17
Хлорка или кипячение: стало известно, в какой воде погибает COVID-19 Видео
01:32
Чего ни в коем случае нельзя говорит мужчине - самые неприятные фразы
00:55
Эксперты рассказали, какой диетой можно решить проблемы с поджелудочной
00:19
День подруги в Україні – красиві щирі привітання та листівки
30 июля, четверг
23:51
Цены на газ взлетят: эксперт рассказал о новых тарифах Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять