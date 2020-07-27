Jerry Heil представила новую песню Бомба Ракета в эфире 1+1

Jerry Heil / Instagram

Украиснкая певица Jerry Heil представила новую песню, которая может стать хитом августа - Бомба Ракєта, которую она спела в эфире Сніданок з 1+1.

Jerry Heil рассказала, что 2 августа в Одессе представляет свежие песни в новом концерте, а также пообещала выпустить новый клип на песню Блогер.

Ведущие Сніданок з 1+1 спросили правда ли, что девушке пришлось переехать в новую квартиру? Оказывается, навязчивый поклонник скинул ей ее адрес, чем сильно напугал, и она решила переехать в другое жилье.

"Я до сих пор удивлена этим поступком", - сказала она.

Бомба Ракєта Jerry Heil - новая песня на ютуб смотреть:

Напомним, что 27 июля выходит сериал Fake, для которого Jerry Heil записывала песню Блогер.