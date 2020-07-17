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Jerry Heil записала клип Блогер для сериала Fake

Новый сериал Fake выходит уже в июле, и саундтреком к нему стала песня Jerry Heil, которая чудесным образом была написана задолго до него, и ждала своего времени.

17 июля 2020, 18:56
Jerry Heil
Jerry Heil / Instagram

Украинская певица Jerry Heil представила новую песню #Блогер, которая стала саундтреком для веб-сериала Fake. В ней артистка честно рассказала о своей зависимости от Instagram и обсмеяла всех, кто живет в фейковом мире.

Jerry Heil записала новую песню на русском языке, и не стеснялась в шутках над блогерами.

"С одной стороны, #Блогер – высмеивание людей, которые живут для инсты. Это не обязательно блогеры! Могут быть люди, которые насмотрелись на лакшери-картинки и сошли с ума. О зависимости от вещей, статуса и внешней оценки. С другой стороны – это высмеивание стереотипа – ведь я как блогер знаю эту кухню изнутри. И знаю, что не все блогеры такие", - рассказала Новому каналу Jerry Heil

Она уверена, что таких людей можно назвать инфлюенсерами. Это люди, которые влияют и на положительные изменения в мире.Читайте такжеСериал Fake - дата выхода, актеры, саундтрек и сюжет

"Это – современные представители СМИ. И многие из них заботятся о последствиях своих поступков. Поэтому текст #Блогер нельзя воспринимать написанным черным по белому. Это стеб моим голосом, но не от моего имени. Я ржу над зависимостью, которая есть и у меня есть. Я смеюсь над желанием получить новый телефон ради признания", - объяснила Яна.

Песню #Блогер Jerry Heil написала еще два года назад. Именно с него и началась карьера певицы как автора собственных песен. До этого девушка записывала успешные каверы на известные хиты. Ее подписчики в социальных сетях были в восторге от них, а вот YouTube решил прикрыть ее творчество.

"Я написала текст в знаковый для себя день – день, когда мой YouTube-канал удалили. Тогда мне пообещали закрыть канал, если я не оплачу штраф за исполнение каверов (это оказалось нелегальным). Я загуглила Jerry Heil, и канал больше не отображался в поиске. Я вводила прямо в YouTube, меняла раскладку – ничего. Канала больше не существовало. Представьте мое состояние. Несколько лет я не получала ни цента за каверы – просто делала это, потому что люблю. Мне пришлось попрощаться с 200-ми видео", – с сожалением говорит певица.

Но без поддержки девушка не осталась. Ее подписчики и близкая подруга вдохновили творить свое.

Саундтрек #БЛОГЕР создан в виде рэпа, что очень необычно для Jerry Heil. Также это ее самый первый сингл на русском языке. В песне девушка вспоминает российских блогеров-миллионников.Читайте такжеКино - Антитела сняли новый клип с огнеметами в стиле стимпанк

"Почему на русском, догадываюсь: Леля говорит на русском. Весь день я была в контакте только с ней. Не знаю, почему именно такие имена в куплетах – возможно, мы с Лелей говорили о них перед этим, возможно, она ставила их мне в чем-то в пример. Не знаю, почему не спела, а (да простят мне все рэперы на этой планете) зачитала, – просто почувствовала. Трек создан на эмоциях и ощущениях, – с теплотой рассказывает певица.

На перевыпуск песни повлиял сериал Fake на Новом канале. Создатели Fake искали легкий и ритмичный трек с правильным социальным посылом. Важно понимать, что нужно жить настоящей жизнью каждый день и быть собой, а не казаться кем-то другим в фильтрах Instagram.

" Сердце сразу екнуло. Я попросила ТЗ: перечень болезненных тем, которые должны быть упомянуты в песне. Присылают! А там – чуть ли не слово в слово все, о чем я написала в треке #Блогер. Сердце забилось, как сумасшедшее! Стало ясно, почему песня не должна была выйти тогда, почему сразу не получалось. Она ждала этого момента. Новый канал спросил меня, сменю ли я язык трека. Ответила, что нет. Он был созданным таким. Для себя решила, что это дань тому чудесному дню, когда удаление канала разделило мою жизнь на до и после, открыло мне дорогу к себе и заставило писать СВОЕ, – говорит Jerry Heil.

Jerry Heil Блогер саундтрек к сериалу Fake смотреть ютуб:

Jerry Heil не боится высмеивать инстаграмеров, потому что не скрывает, что и сама этим грешит. Но артистка уверена, что социальные сети можно использовать и для хороших целей. Только нам выбирать, как относиться к Instagram и строить свое "я" в его реалиях.

"Нужно спросить себя, действительно ли ты хочешь именно этого. А когда достигаешь – уделить время, чтобы покайфовать от полученного. А "Гоняться за счастьем – бесполезно, ты обрекаешь себя вечно бегать со сжатыми кулаками" – цитата из фильма 100 вещей и ничего лишнего. Сейчас основной тренд – искренность и естественность. Хочешь популярности, а живешь в деревне? Ну и супер. Бери любой телефон и просто показывай свою НАСТОЯЩУЮ жизнь. Спаси всех! Разбавь эту сладкую картинку трушностью, пока нас не стошнило, – вдохновляет певица.

Напомним, сериал Fake выйдет онлайн на Youtube 27 июля. Сразу все серии можно будет посмотреть в один день.

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