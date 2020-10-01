Слава Каминская рассказала о своем новом любовнике

Слава Каминская / Instagram

Украинская певица Слава Каминская после развода с мужем Эдгаром нашла себе нового любовника. Однако она не спешит выходить с ним в свет.

В интервью для программы "Прямой вопрос" Слава Каминская отметила, что ее бывший муж получил известномть благодаря ней, и не хочет "раскручивать" нового бойфренда.

"Он не лезет в шоу-бизнес, ему это не нужно. Шоу-бизнес – это не его. Ну и я уже одного представляла. Допредставлялась, хватит. На те же грабли еще раз наступать не собираюсь", - говорит певица.

Слава Каминская познакомила детей с новым мужчиной, но представила его как друга. Знакомство прошло, когда она забирала их из школы, так что они не догадываются о характере отношений мамы и нового дяди.

Артистка против сближения детей с бойфрендом, ведь допускает, что эти отношения могут закончиться.

"Мамин друг. А зачем детям рассказывать? У них есть папа, которого они безумно любят... Я стараюсь, чтобы они пока не "коннектились". Может мама друга поменяет", - объяснила она.

Напомним, что Слава Каминская и Эдгар Каминский развелись 1 июля 2019, не объясняя причин. Однако, пара осталась в хороших отношениях, и успешно продолжает вместе воспитывать детей.