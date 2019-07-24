Назвали причину развода Славы Каминской с мужем

Слава Каминская / Instagram

Слава Каминская и Эдгар взаимно перестали друг друга интересовать после рождения их детей.

Об этом свидетельствуют записи в решении по их разводу в едином реестре. По официальной версии, которая, естественно, может отличаться от реальной, супруги "отдалились" друг от друга.

"Истец ссылается на то, что после рождения детей супруги начали отдаляться друг от друга, исчез интерес к жизни друг друга. Истец с ответчицей имеют разные характеры и взгляды на жизнь. В течение последнего времени стороны фактически проживают в одном помещении, но не поддерживают брачные отношения, не ведут совместное хозяйство. Дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи невозможно, в связи с чем просил иск удовлетворить, брак расторгнуть", - говорится в решении.

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Как известно, на развод подал именно Эдгар. В реестре говорится, что "свои позывные требования Эдгар мотивировал тем, что семейная жизнь с ответчицей не сложилась".

Напомним, что Слава и Эдгар Каминские официально развелись 1 июля 2019 года. Пара поженилась 16 июля 2014 года, в браке у них родилось двое детей - Леонард и Лаура.

После расставания и развода Эдгар продолжает общаться с детьми, которые остались у Славы, и активно постит с ними материалы в соцсетях.