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"Начинаю влюбляться": Слава Каминская заинтриговала поклонников

10 августа 2020, 14:15

Украинская певица и участница шоу Танці з зірками 2020 Слава Каминская вызвала бурю интереса у поклонников новым фото.

Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram

Солистка групп НеАнгелы Слава Каминская, которая развелась с мужем в 2019 году, показала фото с мужчиной, и провокативно ее подписала.

Слава Каминская, как обладательница хорошего чувства юмора, любит подшутить и дать псевдоповод для сенсаций - как фотографироваться с надутым животом, провоцируя слухи о беременности, или намекать на новые романы. Хотя при этом, свою личную жизнь после развода Слава Каминская не афиширует.

Певица показала новое фото в Instagram - со своим партнером по танцам на шоу Танці з зірками, и иронично его подписала.

"Начинаю влюбляться...

В танцы)

Какой первый танец ждете от нашей пары?", - написала она.

На фото Слава позирует с Дмитрием Дикусаром, который стоит за ее спиной, и (!) даже не обнимает певицу. Однако, кого-то заинтриговало то, что выглядит так, будто Дикусар кусает шляпку певицы. Другие же подхватили игру Каминской и продолжили их шипперить.

Слава Каминская
Слава Каминская / Instagram

"Не пойму, Дмитрий грызёт шляпку?", "Зажигательный, вы должны зажечь публику,а в конце ШОУ влюбиться друг в друга и слиться в экстазе, всё гениальное-просто", "Похоже на свадьбу после проекта. Вы друг другу подходите. Как две капли воды", - пишут ей в комментариях.

Напомним, что Слава Каминская и Юлия Санина "отхватили" самых сексуальных партнеров на шоу Танці з зірками.

Танцы со звездами 2020 смотреть онлайн Танці з зірками Слава Каминская Дмитрий Дикусар
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