Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Саниной и Каминской

Танці з зірками 2020 - с кем танцуют Санина и Каминская / 1+1

Певицы и мамы-участницы Танці з зірками 2020 показали своих партнеров по танцу, с которыми будут идти к победе.

На сцену выходят танцоры из прошлых сезонов - Юлия Санина с Дмитрием Жуком и Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром. Об этом говорится в новом посте 1+1.

"Встречай две невероятные пары, которые этой осенью будут соревноваться за желанный кубок победителя #танциззиркамы - фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина с Дмитрием Жуком и участница группы НеАнгелы Слава Каминская с партнером Дмитрием Дикусаром", - говорится в сообщении.

В этот раз на паркете танцуют уже все объявленные пары нового сезона танців з зірками.

"С Димой мне повезло. Я считаю его лучшим и самым стильным танцором проекта. Также он оказался классным учителем, Дима видит мой потенциал и не дает отчаяться. А еще он горячий красавчик, так что, девушки, готовьтесь!", - сказала Юлия Санина.

"Танец – это искусство. И я нашла идеального художника для этого полотна. Я бы даже сказала, мы оба интуитивно выбрали друг друга. Он уже помог мне преодолеть страх, и аккуратно раскрывает новую Славу", - сказала Слава Каминская.

Ранее Слава Каминская приняла вызов от Юлии Саниной, и передала его Дмитрию Танковичу - телеведущему и комику.

Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.