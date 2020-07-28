Танці з зірками 2020 - назвали партнеров Саниной и Каминской

Организаторы проекта Танці з зірками 2020 назвали, с кем на шоу будут танцевать певицы Юлия Санина и Слава Каминская.
Певицы и мамы-участницы Танці з зірками 2020 показали своих партнеров по танцу, с которыми будут идти к победе.
На сцену выходят танцоры из прошлых сезонов - Юлия Санина с Дмитрием Жуком и Слава Каминская с Дмитрием Дикусаром. Об этом говорится в новом посте 1+1.
"Встречай две невероятные пары, которые этой осенью будут соревноваться за желанный кубок победителя #танциззиркамы - фронтвумен группы The HARDKISS Юлия Санина с Дмитрием Жуком и участница группы НеАнгелы Слава Каминская с партнером Дмитрием Дикусаром", - говорится в сообщении.
В этот раз на паркете танцуют уже все объявленные пары нового сезона танців з зірками.
"С Димой мне повезло. Я считаю его лучшим и самым стильным танцором проекта. Также он оказался классным учителем, Дима видит мой потенциал и не дает отчаяться. А еще он горячий красавчик, так что, девушки, готовьтесь!", - сказала Юлия Санина.
"Танец – это искусство. И я нашла идеального художника для этого полотна. Я бы даже сказала, мы оба интуитивно выбрали друг друга. Он уже помог мне преодолеть страх, и аккуратно раскрывает новую Славу", - сказала Слава Каминская.
Ранее Слава Каминская приняла вызов от Юлии Саниной, и передала его Дмитрию Танковичу - телеведущему и комику.
Напомним, судьями проекта Танці з зірками 2020 станут Екатерина Кухар, Влад Яма и Григорий Чапкис. Шоу начнется традиционно с осенью 2020.