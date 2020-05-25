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Победительница Х-Фактора едет на Славянский Базар 2020

25 мая 2020, 15:25

Элина Иващенко представит Украину в Витебске на Славянском базаре 2020.

Х-Фактор 10 сезон: ЭЛина Иващенко
Элина Иващенко / СТБ

В Украине выбрали представителей для участия в конкурсе  международного фестиваля Славянский базар 2020. В этом году он пройдёт в Витебске  с 13 по 21 июля и будет 29-й по счету.

 Не смотря на эпидемию этот международный песенный праздник решили не отменять. Он пройдёт согласно запланированной и  утверждённой заранее программе.  А вот  украинский нацотбор для конкурса в Витебске в этом году прошёл несколько нестандартно - в условиях форс-мажора. В связи с карантином победителей пришлось выбирать дистанционно. Читайте такжеЭлина Иващенко: Победитель Х-Фактор 10 сезон

"В этом году нам пришлось пойти на нестандартные меры", - рассказал руководитель нацотбора на "Славянский базар" Влад Багинский. - "К сожалению, в этом году мы не смогли провести отбор в очной форме. Пришлось победителей отбирать по заявкам,  присланным на конкурс. В этом году их к нам поступило более 60".

Жюри отбора:

  • продюсер и композитор Михаил Некрасов,
  • продюсер Влад Багинский,
  • продюсер развлекательных программ Первого национального канала ( Суспільне ТВ) Ирина Слепушова,
  • музпродюсер телеканала Интер Олег Яковлев,
  • диджитал-маркетинг директор канала М1 Нонна Кондрашова.

Возглавили жюри в старшей возрастной группе продюсер Влад Багинский, в младшей- Нонна Кондрашова.

В этом году каждый из членов жюри просматривал материалы самостоятельно и выставлял баллы. Затем все анкеты были переданы в украинский оргкомитет по отбору на Славянский базар-2020 и там в результате суммирования вывели общий балл. 

В  старшей возрастной группе победила 19-летняя финалистка отбора на Евровидение и победительница Х-Фактора Элина Иващенко. Также Элина стала победительницей третього сезона телешоу Голос. ДІти, а также стала обладательницей Гран-при Черноморских игр 2018.

Анастасия Мартынюк
Анастасия Мартынюк / Пресс-служба

Победительницей младшей возрастной группы стала одесситка Анастасия Мартынюк - серебряный призер Черноморских игр 2019.

"Немного непривычно и сложно проводить отбор заочно,но я очень надеюсь,что нам удалось всех рассмотреть и принять объективное решение. Желаю удачи и победы Элине и Насте", - прокомментировала решение жюри Нонна Кондрашова.

В рамках Славянского базара в этом году на сцене Витебска помимо конкурсантов от Украины Тина Кароль в рамках фестиваля выступит с сольной программой.

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