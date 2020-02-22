Кто поедет на Евровидение: смотреть онлайн финал отбора 22-02-2020

Финал отбора на Евровидение смотреть онлайн 22-02-2020 / UA: Перший

Кто поедет на Евровидение от Украины - покажут в финале Национального отбора. Финал отбора пройдет 22 февраля онлайн в 19-00 на СТБ. Также смотреть онлайн отбор на Евровидение 2020 можно на Главреде.

Как прошел отбор, и кто представит Украину на Евровидении, и как спели наши музыканты 22-02-2020 - смотрите и читайте в нашем материале

По правилам отбора на Евровидение 2020 участники будут получать голоса от зрителей и баллы от судей. По результатам, участник с самыми высокими баллами в сумме от зрителей и судей представит Украину на Евровидении 2020.

Члены жюри – Андрей Данилко, Тина Кароль и Виталий Дроздов.

Участники финала отбора на Евровидение 2020 от Украины и порядок их выступления уже распределены.

Финал отбора на Евровидение 2020 - учасники / UA: Перший

Нацотбор на Евровидение 2020: порядок выступлений участников финала

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Андрей Данилко признался, что в этом году Нацотбор очень сложный, ведь среди конкурсантов нет явного лидера, и ему понравились все выступления финалистов.Читайте такжеКто поедет на Евровидение - песни и биография участников финала отбора

"Все участники выступают очень хорошо. И их очень сложно сравнивать.Пока мне сложно сказать, кто может победить в Нацотборе, потому что я вижу абсолютно разные категории: фолк, современные и традиционные исполнители. И все они хорошо представят нашу страну на песенном конкурсе в Роттердаме", - сказал Данилко.

Кто поедет на Евровидение 2020 финал смотреть полное видео онлайн 22-02-2020:

Как известно, 65-й ​​международный песенный конкурс Евровидение 2020 состоится в Нидерландах в Роттердаме 12, 14 и 16 мая. Украина выступает 12 и 16 мая.

Смотреть онлайн трансляцию Евровидение 2020 можно будет на Главреде.