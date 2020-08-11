"Состояние нестабильное": Виктор Павлик тяжело переживает смерть сына

Виктор Павлик и сын / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик потерял сына, который умер 7 августа в больнице от рака.

Артист очень тяжело переживает первые дни со смерти сына, и что именно с ним происходит, рассказала его жена Катерина Репяхова.

"Многие спрашивают как мы, как Виктор Франкович. Я каждую минуту возле Виктора Франковича рядом, понятное дело, потому что состояние его, можно сказать нестабильное. Он может забывать, отвлекаться, может даже улыбаться, и даже пошутить может, улыбнуться посмеяться. Но это все может в одну секунду прекратиться, и он просто начинает плакать сильно. Постоянно смотрит фотографии... В общем, тяжело", - говорит она.Читайте такжеУмер сын Виктора Павлика

При этом, Репяхова призналась, что 12 августа они уезжают на гастроли. Неизвестно, как это повлияет на состояние артиста.

Катерина Репяхова рассказала о состоянии Виктора Павлика:

Как известно, сын Виктора Павлика страдал от рака с 2018 года. Он прошел десятки курсов химиотерапии, перенес операцию, но после временной ремиссии, болезнь вернулась, и в июне 2020 года он отказался продолжать лечение.

9 августа Виктор Павлик опубликовал щемящее видео с сыном в детстве и перед смертью.