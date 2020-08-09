"Без слов": Виктор Павлик показал щемящее сердце видео со своим сыном

Виктор Павлик и сын / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик потерял сына, который умер от рака позвоночника 7 августа в лечебном заведении после того, как отказался от лечения и из-за прогрессии болезни.

Виктор Павлик опубликовал в Instagram видео с сыном Павлом когда тот был ее очень маленьким, и видео из больницы, возможно одного из его последних дней.

"Просто без слів", - подписал он видео.

На ролике маленький Павел говорит "Папа, я тебя люблю", и уже взрослый сын также говорит эту фразу.

Певцу написали много сообщения о соболезнованиях и со словами поддержки. Видео набирает комментарии.

Напомним, что сын Виктора Павлика неожиданно умер в хосписе 7 августа, пока отца не было в Киеве.

Виктор Павлик трогательно попрощался с сыном.

На смерть Павла Павлика отреагировала новая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова.