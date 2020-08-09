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"Без слов": Виктор Павлик показал щемящее сердце видео со своим сыном

9 августа 2020, 13:59

Украинский артист Виктор Павлик потерял сына 7 августа, и теперь делится с поклонниками воспоминаниями о нем.

Виктор Павлик и сын
Виктор Павлик и сын / Instagram

Украинский певец Виктор Павлик потерял сына, который умер от рака позвоночника 7 августа в лечебном заведении после того, как отказался от лечения и из-за прогрессии болезни.

Виктор Павлик опубликовал в Instagram видео с сыном Павлом когда тот был ее очень маленьким, и видео из больницы, возможно одного из его последних дней.

"Просто без слів", - подписал он видео.

На ролике маленький Павел говорит "Папа, я тебя люблю", и уже взрослый сын также говорит эту фразу.

Певцу написали много сообщения о соболезнованиях и со словами поддержки. Видео набирает комментарии.

Напомним, что сын Виктора Павлика неожиданно умер в хосписе 7 августа, пока отца не было в Киеве.

Виктор Павлик трогательно попрощался с сыном.

На смерть Павла Павлика отреагировала новая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова.

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