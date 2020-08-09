"Без слов": Виктор Павлик показал щемящее сердце видео со своим сыном

Украинский артист Виктор Павлик потерял сына 7 августа, и теперь делится с поклонниками воспоминаниями о нем.
Украинский певец Виктор Павлик потерял сына, который умер от рака позвоночника 7 августа в лечебном заведении после того, как отказался от лечения и из-за прогрессии болезни.
Виктор Павлик опубликовал в Instagram видео с сыном Павлом когда тот был ее очень маленьким, и видео из больницы, возможно одного из его последних дней.
"Просто без слів", - подписал он видео.
На ролике маленький Павел говорит "Папа, я тебя люблю", и уже взрослый сын также говорит эту фразу.
Певцу написали много сообщения о соболезнованиях и со словами поддержки. Видео набирает комментарии.
Напомним, что сын Виктора Павлика неожиданно умер в хосписе 7 августа, пока отца не было в Киеве.
Виктор Павлик трогательно попрощался с сыном.
На смерть Павла Павлика отреагировала новая жена Виктора Павлика Катерина Репяхова.