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Новая жена Виктора Павлика отреагировала на смерть его сына

7 августа 2020, 12:27

21-летний сын Виктора Павлика умер от рака, и на трагедию трогательно отозвалась молодая жена Павлика Екатерина.

Катерина Репяхова
Катерина Репяхова / Instagram

Смерть Павла Павлика застала врасплох всю семью. Он умер от рака в хосписе через пару месяцев после отказал лечения химотерапией.

О смерти Павла Павлика сообщила его мать Лариса. Виктор Павлик пока что не писал ничего в соцсетях, но его молодая жена Екатерина Репяхова трогательно отозвалась в Instagram.

"Я не знаю, какие слова подобрать. Больно", - написала она.

При этом Репяхова на данный момент была на море с матерью, в то время, как Виктор Павлик уехал в глушь с друзьями.

Несомненно, с ним уже связались родные, но в соцсетях он пока не реагировал на событие.

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Последняя запись в соцсятях Виктора Павлика - за сутки до смерти сына - он поехал с друзьями в глушь и лес отдыхать и принимать баню.

Напомним, что сын Виктора Павлика Павел болел онкологией с 2018 года, а в июне 2020 года отказался от лечения после того, как болезнь снова начала прогрессировать.

Виктор Павлик трогательно обратился к больному сыну после его решения отказаться от лечения.

Виктор Павлик новости шоу бизнеса Екатерина Репяхова
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