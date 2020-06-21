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"Папа любит": Виктор Павлик трогательно обратился к тяжелобольному сыну

Известный певец в соцсети выразил поддержку своему сыну, который уже долгое время борется с тяжелой болезнью.

21 июня 2020, 18:57
Виктор Павлик, сын
Виктор Павлик выразил поддержку тяжело больному сыну / https://www.facebook.com/vpavlik100

Известный певец Виктор Павлик обнародовал трогательное фото с больным онкологией сыном и теплые слова поддержки в его адрес.

Соответствующий пост певец опубликовал в Instagram.

Он выразил поддержку, которая сейчас Павлу крайне необходима.

Младший сын Виктора Павлика Павел уже полтора года борется с раком костей. Болезнь продолжает поражать организм молодого человека, поэтому он решил прекратить лечение. После заявления сына артист обратился к нему в сети.

Звездный папа поделился фотографией, на которой Павел изображен в военной форме. После окончания школы парень поступил в Национальную академию СБУ, где успел отслужить всего два года. Однако даже это время был для него теплым и душевным, ведь дважды он был участником военного парада на День Независимости Украины.

"Павел. Папа любит. Папа рядом", – написал певец.

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8 октября 2018 года Виктор Павлик сообщил, что у его сына диагностировали рак. На тот момент ему было всего 19 лет. Чтобы спасти сына, певец обратился ко всем неравнодушным с просьбой поддержать их материально. За считанные дни Виктору удалось собрать необходимую сумму и Павла успешно прооперировали. В начале ноября исполнитель вновь обратился к фанатам м попросил остановить сбор средств. Все деньги, которые не были потрачены на лечение Павла, он передал онкобольным людям.

За время длительной борьбы со смертельной болезнью сын прошел 18 курсов химиотерапии и курс лучевой терапии. Каждые несколько месяцев Павел делал обследование, надеясь, что рак костей "оставит организм в покое".

Однако этого так и не произошло. С мая состояние его здоровья только ухудшается: левая рука постоянно болит, а теперь начали отказывать пальцы. Павел не может передвигаться самостоятельно. Сначала ему помогали костыли, а теперь – коляска. Он заявил, что прекращает лечение, поскольку считает бессмысленным продолжать его.

Виктор Павлик
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