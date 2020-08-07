Виктор Павлик опубликовал трогательное видео в память о сыне

Виктор Павлик и Павел Павлик / facebook.com/vpavlik100

Виктор Павлик, которого не было в Киеве, когда случилась трагедия, поделился горем в Facebook.

Сын Виктора Павлика умер в 21 год от рака в хосписе.

"Отдыхай с Богом, сынок,Ты тепер мой Ангел. Аминь", - написал он и опубликовал очень трогательное видео.

Виктора Павлика поддержали все украинские звезды и звезды СНГ, которые его знают, и написали сотни утешительных слов.

О смерти Павла сообщила его мать Лариса. Он лежал в хосписе, потому что ему стало хуже после 18 курсов химиотерапии и операции.Читайте такжеУмер сын Виктора Павлика

У него начала болеть левая рука и начались проблемы с ногами.

Сразу после вести о смерти, отреагировала Катерина Репяхова, которая увидела весть в сети.

"Я не знаю, какие слова подобрать. Больно", - написала она.

Известно, что Виктор Павлик был не с ней, и не сразу узнал о трагедии.

Напомним, что сын Виктора Павлика Павел болел онкологией с 2018 года, а в июне 2020 года отказался от лечения после того, как болезнь снова начала прогрессировать.