"Стиль собачки": Каменских завела сеть постельным фото

Настя Каменских поделилась новыми фото с поклонниками, и разогрела их фантазию своими шикарными формами.
Настя Каменских решила разворошить поклонников и опубликовала фото в шортиках на кровати.
Настя Каменских в крошечных пижамных шортиках поделилась милыми фото в Instagram
"Хорошего дня, ребята. 1 или 2?", - пишет Настя
На фото Каменских в белом костюмчике а-ля пижама из шортиков и кофточки позирует перед Потапом. Полупрозрачная белая кофточка прекрасно резонирует с загоревшей Настей и ее черными волосами, так что поклонники пришли в восторг от снимков.
"Это стиль собачки) ауф ", "Так сильно люблю,что встала в такую позу", "Мне часто говорят, что я похожа на Настю", "Вы себе льстите милочка.Сходство нулевое.", - пишут в комментариях.
В основном поклонники приняли условия Насти и прилежно стали выбирать, какое фото лучше выглядит.