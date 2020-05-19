"Стиль собачки": Каменских завела сеть постельным фото

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских решила разворошить поклонников и опубликовала фото в шортиках на кровати.

Настя Каменских в крошечных пижамных шортиках поделилась милыми фото в Instagram

"Хорошего дня, ребята. 1 или 2?", - пишет Настя

На фото Каменских в белом костюмчике а-ля пижама из шортиков и кофточки позирует перед Потапом. Полупрозрачная белая кофточка прекрасно резонирует с загоревшей Настей и ее черными волосами, так что поклонники пришли в восторг от снимков.

Настя Каменских / Instagram

Настя Каменских / Instagram

"Это стиль собачки) ауф ", "Так сильно люблю,что встала в такую позу", "Мне часто говорят, что я похожа на Настю", "Вы себе льстите милочка.Сходство нулевое.", - пишут в комментариях.

В основном поклонники приняли условия Насти и прилежно стали выбирать, какое фото лучше выглядит.