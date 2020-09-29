"Страсти не утихают": Влад Яма высказаля об уходе Арама Арзуманяна с Танцев со звездами

Влад Яма / Facebook

Один из судей шоу Танці з зірками 2020 Влад Яма прокомментировал последнее шоу результатов, в котором с проекта изгнали пару Арам Арзуманян и Тоня Руденко.

Влад Яма оценил выступление Микки и Мини Маус на 5 выпуске шоу Танці з зірками в Instagram.

"Прошел пятый эфир главного шоу страны "Танці з зірками". Мы стали свидетелями десяти самых разных, но ярких киноисторий. Спасибо за красоту и разнообразие крутейшей творческой команде во главе с Владимиром Завадюком. На этот раз лидеры изменились, но чувствую, что не в последний раз. Считаю ли я, что Арам и Тоня были достойными продолжить свой путь — да. Но зрители сделали свой выбор. Страсти не утихают", - рассказал он.

До этого Арам Арзуманян тепло отозвался про шоу Танцы, а в комментариях ему написали новые друзья и другой судья проекта.

Танці з зірками 2020 смотреть онлайн 5 выпуск Арам Арзуманян и Тоня Руденко - джайв: