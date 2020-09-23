Стюардесса вырвала зуб актеру прямо во время полета

Сергей Жигунов / Instagram

Российский актер Сергей Жигунов похвалился, что ему профессионально удалили зуб после приступа острой боли.

По словам актера и продюсера, инцидент случился во время полета на на том самом самолете российского авиаперевозчика, которому присвоили имя Константина Паустовского.

Свои историю об удалении зуба и фотодоказательство Сергей Жигунов показал в Instagram.

"Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь - удалила нижнюю шестерку. Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта "Константин Паустовский"", - пишет он.

На фото Жигунов с милой повязкой на голове и в толстовке действительно выглядит счастливым. Но поклонники засомневались, что без инструментов сию операцию можно было провести. В итоге, все списали на шутку, которые любит Жигунов.

Сергей Жигунов / Instagram

"Ну.... Это и есть высший пилотаж!!!!", "Это шутка? Как можно удалить коренной зуб в самолёте, даже если ты бывший врач?? А как же инструменты, анестезия?",

"Прямо на борту самолёта? Чем?", "Шутить изволите, это", "Смешной такой",

"Удаляла, как в детстве ниточкой за дверную ручку?", "Серьёзно? Ух... Поправляйтесь скорее!!!",

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