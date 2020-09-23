Стюардесса вырвала зуб актеру прямо во время полета

Российский актер и продюсер Сергей Жигунов признался, что во время последнего перелета стюардесса умело удалила ему проблемный зуб.
Российский актер Сергей Жигунов похвалился, что ему профессионально удалили зуб после приступа острой боли.
По словам актера и продюсера, инцидент случился во время полета на на том самом самолете российского авиаперевозчика, которому присвоили имя Константина Паустовского.
Свои историю об удалении зуба и фотодоказательство Сергей Жигунов показал в Instagram.
"Вчера во время приступа острой зубной боли стюардесса Кира, в прошлом стоматолог, оказала мне квалифицированную медицинскую помощь - удалила нижнюю шестерку. Чувствую себя нормально, хочу выразить благодарность всему экипажу борта "Константин Паустовский"", - пишет он.
На фото Жигунов с милой повязкой на голове и в толстовке действительно выглядит счастливым. Но поклонники засомневались, что без инструментов сию операцию можно было провести. В итоге, все списали на шутку, которые любит Жигунов.
"Ну.... Это и есть высший пилотаж!!!!", "Это шутка? Как можно удалить коренной зуб в самолёте, даже если ты бывший врач?? А как же инструменты, анестезия?",
"Прямо на борту самолёта? Чем?", "Шутить изволите, это", "Смешной такой",
"Удаляла, как в детстве ниточкой за дверную ручку?", "Серьёзно? Ух... Поправляйтесь скорее!!!",
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