"Ей это нравится": Владимир Остапчук показал домашнее видео с невестой

Ведущий и юморист Владимир Отсапчук заявил, что болеет коронавирусом, и изолировался со своей невестой. Теперь он продемонстрировал, как идет лечение коронавируса.
Владимир Остапчук показала шуточное видео, как ему делают уколы, но не смог скрыть от поклонников истинное место, куда его укололи.
Владимир Остапчук показал, как его невеста делает ему сразу 2 укола на видео в Instagram.
"Все, что нужно знать о коронавирусе", - пишет Остапчук.
На видео его возлюбленная в маске с явным удовольствием в голосе спрашивает готов ли "пациент", и с таким же удовольствием делает ему к-к-комбо укол. Правда, кое-кто заметил, что первый замах пришелся бы в пятку Остапчука, но преимущественно поклонники посмеялись вместе с телеведущим, и написали ему в ответ много шуток и пожеланий скорее поправляться. Тем более, что в нарезке был таки зафиксирован настоящий укол, от которого Остапчук неподдельно страдал.
"Судя по выражению лица медсестры - ей это нравится",
"Инъекции в пятки"
"Даже болезнь использует для пиара скорейшего выздоровления хочется увидеть новый бред"
"Шприцуй его, шприцуй)))))!!!!", "Подскажите, пожалуйста, название песни",
Напомним, что Владимир Остапчук узнал что у него коронавирус и двусторонняя пневмония.
В разгар работы Кинотавра 2020 оказалось, что участник болен коронавирусом. Теперь условия карантина на мероприятии усилены, звезды проверяются на коронавирус.