"Ей это нравится": Владимир Остапчук показал домашнее видео с невестой

Владимир Остапчук / Instagram

Владимир Остапчук показала шуточное видео, как ему делают уколы, но не смог скрыть от поклонников истинное место, куда его укололи.

Владимир Остапчук показал, как его невеста делает ему сразу 2 укола на видео в Instagram.

"Все, что нужно знать о коронавирусе", - пишет Остапчук.

На видео его возлюбленная в маске с явным удовольствием в голосе спрашивает готов ли "пациент", и с таким же удовольствием делает ему к-к-комбо укол. Правда, кое-кто заметил, что первый замах пришелся бы в пятку Остапчука, но преимущественно поклонники посмеялись вместе с телеведущим, и написали ему в ответ много шуток и пожеланий скорее поправляться. Тем более, что в нарезке был таки зафиксирован настоящий укол, от которого Остапчук неподдельно страдал.

Владимир Остапчук / Instagram

"Судя по выражению лица медсестры - ей это нравится",

"Инъекции в пятки"

"Даже болезнь использует для пиара скорейшего выздоровления хочется увидеть новый бред"

"Шприцуй его, шприцуй)))))!!!!", "Подскажите, пожалуйста, название песни",

Напомним, что Владимир Остапчук узнал что у него коронавирус и двусторонняя пневмония.

В разгар работы Кинотавра 2020 оказалось, что участник болен коронавирусом. Теперь условия карантина на мероприятии усилены, звезды проверяются на коронавирус.