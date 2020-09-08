Суд не принял показания Ефремова и установил, кто был за рулем на момент ДТП

Михаил Ефремов / Lifeshot

Во время оглашения решения суда по делу Михаила Ефремова в Пресненском суде в Москве, судья объявила, что установлено, что в машине на момент ДТП Ефремов был один. Кроме того, суд принял показания всех свидетей кроме Михаила Ефремова и его свидетеля Кобеца, который с плохим зрением и в состоянии алкогольно опьянения не видел Ефреомова, пишет КП.ру.

Показания всех свидетелей со стороны обвинения и потерпевших суд признает достоверными. По мнению суда они согласуются между собой.

Словам самого Ефремова о том, что он ничего не помнит, выражает недоверие.

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"Однако, отпечатки пальцев обнаружены не на руле. Один отпечаток - на конверте, который лежал на сиденье автомобиля, второй и третий - на внешней стороне левой задней двери. Таким образом, установлено, что Ефремов в машине был один", - говорит судья Абрамова.

Ранее суд признал Михаила Ефремова виновным в ДТП 8 июня в Москве, из-за коротого умер Сергей Захаров.