Суд признал Михаила Ефремова виновным и назначил наказание

Михаил Ефремов / Lifeshot

Московский районный Пресненский суд 8 сентября признал Михаила Ефремова виновным в ДТП 8 июня, из-за травм в котором умер россиян Сергей Захаров.

Наказание Михаилу Ефремову решили огласить чуть позже, сообщает телеграм-канал Lifeshot.

Во время заседания и оглашения результатов, в суд разрешили заходить всем желающим. После того, как все встали, судья стал зачитывать длинный текст решения.

Суд решил, что Михаил Ефремов совершил ДТП 8 июня 2020 года в состоянии алкогольного опьянения.

"Ефремов, управляя транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил выезд на встречную полосу движения, приведший к смерти человека", - огласила судья приговор.

Напомним, прокуратура запросила для актера 11 лет колонии общего режима и запрет три года после освобождения садиться за руль.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев потребовал "справедливого приговора", но без колонии. Пашаев указывал на смягчающие обстоятельства - детей на иждивении, многочисленные награды и частичное погашение исков о компенсации вреда (родственники погибшего Сергея Захарова попросили в обшей сумме 3 рубля).