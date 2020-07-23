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"Хватит прятать, такая лапулька": Лобода показала дочь Тильду и до смерти умилила сеть

Светлана Лобода устроила супер-милую фотосессию с младшей дочкой Тильдой, и вызвала бурное умиление среди поклонников.

23 июля 2020, 12:58
Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

Светлана Лобода в в крошечном бикини снялась со своей младшей дочкой Тильдой, имя отца которой она скрывает, но поклонники почти проигнорировали ее соблазнительные формы, настолько были восторжены тем, что она показала редкие фото.

Свои фото у бассейна Светлана Лобода показала в Instagram.

"Один из самых самых лучших дней в календаре. Рядом Тильда. Relax time. А кто с вами сегодня?", - пишет она к фотосессии.

На фото Светлана Лобода позирует в крошечном зеленом бикини, и даже с дочкой не забывать принимать сексуальные и волнующие позы, но все внимание поклонников все же захватила Тильда, фото которой давно не видели. Поклонники настолько умилились, что завалили Лободу "мимимишными" комментариями.

Светлана Лобода
Светлана Лобода и Тильда / Instagram
Светлана Лобода
Светлана Лобода и Тильда / Instagram
Светлана Лобода
Светлана Лобода и Тильда / Instagram

"Хватит прятать", "Со мной рядом ваши песни и клипы)", "Красотка с каждым годом выглядите моложе ", "Мои родители со мной и это СВЯТОЕ, а вы прекрасна, как и ваша доченька", "Ну фига ли ты попу обрезала на фотке?!!", "Почему только Тильда,а старшая дочь?", "Светлана вы красотулька, а Тильда такая лапулька", "Мама - красотка , дочка - милашка", "Хорошая поза", "Хороша", "Крутышки", - пишут в комментариях.

Ранее другая экс-участница ВИА Гры Анна Седокова объявила о свадьбе с баскетболистом младше ее на 9 лет.

Светлана Лобода новости шоу бизнеса
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