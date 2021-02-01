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Светлана Лобода стала наставником российского Голоса

1 февраля 2021, 17:45

В России объявили тренеров нового сезона шоу Голос: Дети 2021.

Светлана Лобода
Светлана Лобода / Instagram

В России готовится к выходу новый сезон шоу Голос: дети. В 2021 году на места наставников взяли Светлану Лободу, репера Басту и кумира молодежи Егора Крида.

Как сообщает издание StarХит, только Егор Крид в первый раз займет столь почетное место.

В ходе "слепых прослушиваний" они традиционно наберут команды по 15 исполнителей. После этапов "поединки" и "песня на вылет" начнутся прямые эфиры, в которых участие детей будут определять голоса зрителей.

"На протяжении последних лет велись переговоры по поводу моего участия в проекте Голос.Дети в качестве музыкального наставника, но различные обстоятельства не давали этому случиться, — комментирует Егор Крид. — И вот момент настал".

Российский музыкант прямо заявил, что не против выбрать себе участника, с которым будет и дальше работать уже вне конкурсов.

Ведущими программы станут Дмитрий Нагиев и Агата Муцениеце.

Когда выйдет проект на Первом канале - пока что неизвестно.

Напомним, что накануне, Светлана Лобода заинтриговала поклонников странным фото, на котором приняла позу, будто бы играет в прятки. Про участие в Голос Дети никто не вспомнил, так как поклонники начали гадать - выходит замуж Лобода, или беременна.

Светлана Лобода Баста Голос.Дети Егор Крид новости шоу бизнеса
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